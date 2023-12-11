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空品差南市啟動應變減緩 提升改善率再邁進

中央社／ 台南11日電

近期秋冬空氣品質不良，南市環保局啟動即時跨局處應變，減緩空氣品質不良效應，清晨出動洗街車、無人機稽查露天燃燒、通知列管工地降載減排，預計明起空品逐步轉佳。

近日台灣大環境為偏東風，西部地區處背風側，污染物滯留不易擴散，加上微弱北風引導中北部污染物往南移動，以至台南地區空氣品質不理想。

市府10日啟動跨局處應變，清晨5時出動洗街車針對台19甲、南34、安通路等68個路段執行338公里洗街作業、啟動UAV飛鷹計畫稽查露天燃燒；另通知大型營建工地提高灑水頻率，以及大型固定污染採行降載減排措施等、並派員前往和順、新市、保安等工業區執行稽查。

為全方位改善空氣品質，南市府跨21局處推動「亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫」，依環保局空噪科數據，在持續努力下，空氣品質指標AQI≦100日數比率已連續3年突破8成，今年前11個月更是達90.9%，破歷年同期紀錄。

環保局新聞稿表示，1到11月PM2.5、臭氧8小時不良日較去年同期改善達2.5%與30.2%，為全國唯一雙指標改善率正成長。污染物濃度部分，1到11月PM2.5為17.8μg/m3，較108年同期改善20.6%；臭氧8小時濃度為67.5ppb，較108年同期改善11.6%，亦較去年同期改善3%，改善率全國第一。

環保局長許仁澤說，考量污染物跨區移動特性，台南市與南部縣市交流，共商污染管制策略，考量近年「臭氧8小時」漸成為主要污染指標，南部六縣市已達共識，將針對VOCs排放量較大的表面塗裝業進行廢溶劑查核；另逐漸導入AI智慧系統協助執行空污管制，以提升管制效率。

空氣品質 PM2.5 台南

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