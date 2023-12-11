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嘉市協助40年老樓更新 凱城大樓獲補助80萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
凱城大樓社區位置優越，緊鄰嘉義市舊北門城牆位址及市府行政中心，可望帶給舊城區全新的都市景觀風貌。圖／嘉義市政府提供
凱城大樓社區位置優越，緊鄰嘉義市舊北門城牆位址及市府行政中心，可望帶給舊城區全新的都市景觀風貌。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府繼協助金財神大樓、東隆綠大地社區更新後，日前再為有43年歷史的凱城大樓爭取國土署80萬元更新規劃設計費補助，落實市長黃敏惠舊城更新政策，可望帶給舊城區全新的都市景觀風貌。

市府都市發展處處長許懷群表示，嘉義市自主更新首例-金財神大樓，已完成整建維護（拉皮）工程，成功招商並活絡民族路商圈後，今年5月再協助西區大同路東隆綠大地社區，獲得國土管理署規劃設計費 80 萬元補助；位在東區民權路上，興建1980年的「凱城大樓社區」，是第3例自主更新案。

許懷群表示，凱城大樓社區位置優越，緊鄰嘉義市舊北門城牆位址及市府行政中心，可望帶給舊城區全新的都市景觀風貌，作為未來推動自主更新示範性及指標性案例。

都發處表示，嘉義市20年以上的社區大樓為數眾多，隨著時間變遷及地震颱風豪雨等自然現象，伴隨而來的滲漏水，房屋結構耐震問題以及不定時掉落的磁磚等現象，不僅影響公共安全，對於市民居住品質及生命財產安全，更是一大隱憂。

市府委託長榮大學成立輔導團，利用假日或晚上時間，深入社區向住戶宣導自主更新相關補助規定。成功協助凱城大樓通過國土管理署第一階段 80 萬元規劃設計費補助。

凱城大樓管委會財務委員鄭義勇表示，社區有共同目標及向心力，希望透過自主更新，能夠讓社區住的長久，居住更加安全。

國土署表示，提案計畫內容相當充實完備，符合中央補助規定，且大樓區位良好，透過立面及招牌重新整理，具有示範性及公益性，原則同意且支持補助。

都發處呼籲，屋齡20年以上社區大樓，管委會應盡速檢視大樓屋況，如有磁磚脫落、滲漏水、管線雜亂等相關問題，可向市府提出申請自主更新辦理「整建或維護」，市府可協助申請規劃設計及工程施作的補助。若社區大樓想深入了解自主更新，輔導團都可配合時間進入社區辦理說明會。相關問題或需求，可洽詢市府輔導團長榮大學（06- 2785239）或市府都市發展處都市更新科（05-2294838 艾小姐）。

內政部國土管理署凱城大樓現勘複審會議。圖／嘉義市政府提供
內政部國土管理署凱城大樓現勘複審會議。圖／嘉義市政府提供
位在嘉義市東區民權路上，興建1980年的「凱城大樓社區」，是第3例自主更新案。圖／嘉義市政府提供
位在嘉義市東區民權路上，興建1980年的「凱城大樓社區」，是第3例自主更新案。圖／嘉義市政府提供
內政部國土管理署凱城大樓現勘複審會議。圖／嘉義市政府提供
內政部國土管理署凱城大樓現勘複審會議。圖／嘉義市政府提供
凱城大樓社區位置優越，緊鄰嘉義市舊北門城牆位址及市府行政中心。圖／嘉義市政府提供
凱城大樓社區位置優越，緊鄰嘉義市舊北門城牆位址及市府行政中心。圖／嘉義市政府提供

嘉義 長榮大學

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