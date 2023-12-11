擺脫汛期淹水隱憂 嘉市民企盼五河分署設抽水站

緊鄰八掌溪的嘉義市興村里、過溪里地勢較低，五河川分署設置水閘門，避免八掌溪水暴漲時氾濫成災，但是每當汛期， 隔鄰嘉義縣中埔鄉山區排水會經由2里間排入八掌溪，附近500戶1千多名里民20多年來飽受淹水隱憂，興村里長洪豐盛希望五河分署能於水門加設大型抽水站。五河川分署表示，上游後庄排水已有分流，目前沒有設置抽水站規畫。嘉市府工務處表示，會撥置3部移動式抽水機幫助里民。

洪豐盛表示，興村里、過溪里地勢低窪位於八掌溪與中埔鄉三和地區之間，五河分署於八掌溪畔設置水閘門避免溪水暴漲時危及鄰里，但是中埔鄉山區排水會經過村里間排水溝，水位升高時導入排水井後再以排水機抽排到八掌溪，但是經常宣洩不及而釀成積水災情，影響興村里、過溪里500戶1千多人。

他舉例，今年8月6日市區沒有大雨，但中埔鄉山區大雨宣洩到三和後庄大排再排到興村里排水溝，瞬間水位上升，水勢往排水井集中，１部機動式抽水機作業宣洩不及，導致周邊居民積淹水，如果水閘門設有固定式抽水機，就能及時排到八掌溪，不至於影響周邊居民。

五河分署規畫科表示，上游中埔鄉後庄排水已分洪改善，一段分洪導向忠義橋方向，並已清理排水溝，後庄排水分流到興村、過溪里的水位不會太高，之前是因強降雨一時水洩不及，但水位退得很快，由抽水機協助即可，評估後目前沒有設置抽水站的需求。擇日辦說明會向里民說明。