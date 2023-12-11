空氣不良季汙染來襲 台南空品亮紅燈啟動緊急應變

台南市連續3日空氣品質不佳，甚至有些區域出現紅色警示，環保局啟動跨局處應變，減緩空氣品質不良效應，除出動洗街車、無人機稽查露天燃燒、通知列管工地降載減排，預計明天空氣品質才會逐步轉佳。

環保局指出，據統計，今年台南前11個月PM2.5、臭氧8小時不良日較去年同期分別改善2.5%與30.2%，為全國唯一雙指標改善率正成長。汙染物濃度部分，PM2.5為17.8 μg/m3，較2019年同期改善20.6%；臭氧8小時濃度為67.5 ppb，較2019年同期改善11.6%， 也比去年同期改善3%，改善率全國第一。

環保局表示，近日大環境為偏東風，西部地區處於背風側，汙染物滯留不易擴散，加上微弱北風引導中北部汙染物往南移動，以至台南地區空氣品質不佳。市府展開跨局處應變，清晨5時出動洗街車針對台19甲、南34、安通路等68個路段執行338公里洗街作業、啟動UAV飛鷹計畫稽查露天燃燒，另通知大型營建工地提高灑水頻率及大型固定汙染採行降載減排措施等、並派員前往和順、新市、保安等工業區執行稽查。

環保局長許仁澤說，考量汙染物跨區移動特性，南市頻繁與南部縣市交流，共商汙染管制策略，考量近年臭氧8小時漸成為主要汙染指標，南部六縣市已達共識，將針對VOCs排放量較大的表面塗裝業進行廢溶劑查核；另逐漸導入AI智慧系統協助執行空汙管制，以提升管制效率。

為了全方位改善空氣品質，南市府跨局處推動「亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫」，在持續努力下，空氣品質指標AQI≤100日數比率已連續3年突破8成， 今年前11個月更達到90.9%，破歷年同期紀錄。