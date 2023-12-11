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土庫公有市場經營困難 將轉型雲林首座網購電商市場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
土庫第3公有市場環境、交通俱佳，且可容納百餘戶，但10年來攤商進駐意願低，顯得蕭條沒落。記者蔡維斌／攝影
土庫第3公有市場環境、交通俱佳，且可容納百餘戶，但10年來攤商進駐意願低，顯得蕭條沒落。記者蔡維斌／攝影

斥資6千多萬元建造的雲林縣土庫鎮第3公有零售市場，啟用約10年來，攤商進駐意願低難以結市，營運困難呈現蕭條荒廢，為帶動商機，土庫鎮公所和雲林縣府即日起推出「好酷百元折價券」，期能帶動商機讓市場起死回生，鎮長陳特凱指出，公所也推出長遠計畫，將爭取經費改造市場規格，轉型推出雲林首座網購電商市場。

土庫鎮市區兩座公有零售市場老舊不堪，但人潮興旺，為改善市場環境，在市區週邊再建造第3公有零售市場，可容納約百餘戶攤商，不料啟用約10年來難以吸引攤商進駐，目前約僅10戶進場，蕭條落沒，雲林縣府10月間配合經濟部「減碳好市券」促銷活動，商機略有起色，為持續重建市場活力，縣府再加碼加推出「好酷券」。

縣府建設處長李俊興指出，好酷券每周6上午8時起推出，只要自備購物袋、環保杯即可到市場服務台領取兩張共100元好酷券，預計推出8周，每周送出225份總計1800份，民眾可用好酷券在市場消費，期能吸引更多攤商進駐，活化市場倡導環保。

攤商指出，好酷券推出確有帶動買氣，不過很多人排隊領不到券，頗有怨言，發券短暫性刺激買氣是好事，但長久之計還是要拿出魄力，把舊市場占用道路的攤販集中到新市場來，才可活絡商機。

土庫鎮長陳特凱指出，經調查第3市場營運不佳，主要是因固定式攤位設施，無法滿足販售不同品項的攤商空間運用，加上民眾習慣在舊市場消費，造成新市場難以為繼，公所委託亞洲大學進行市場調查，認為第3市場與兩座傳統市場的同質性太高，以有限的消費人口，要活化新市場恐不容易。

因此，陳特凱說，未來第3市場將朝網購電商平台轉型，將爭取經費重新改造市場攤位結構，設立網購取貨點、電子交易站，甚至可增設現代化的冷藏系統提供生鮮、調理專櫃，打造雲林首座符合新式網購的商店市場，如此一來與舊市場區隔，引進新的消費型態，才可望活化市場，帶動商機。

雲林縣府和土庫鎮公所推出好酷券，期能刺激第3公有市場的買氣，帶動商機活化沒落的市場。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府和土庫鎮公所推出好酷券，期能刺激第3公有市場的買氣，帶動商機活化沒落的市場。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府和土庫鎮公所推出好酷券，期能刺激第3公有市場的買氣，本月9日首次推出即吸引大批民眾大排長龍領券。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府和土庫鎮公所推出好酷券，期能刺激第3公有市場的買氣，本月9日首次推出即吸引大批民眾大排長龍領券。記者蔡維斌／翻攝
土庫第3公有市場環境、交通俱佳，且可容納百餘戶，但10年來攤商進駐意願低，十攤九空，顯得蕭條沒落。記者蔡維斌／攝影
土庫第3公有市場環境、交通俱佳，且可容納百餘戶，但10年來攤商進駐意願低，十攤九空，顯得蕭條沒落。記者蔡維斌／攝影
土庫第3公有市場的攤位設計採固定式，難以滿足販售不同品項的攤商需求，是攤商進駐少的原因之一。記者蔡維斌／攝影
土庫第3公有市場的攤位設計採固定式，難以滿足販售不同品項的攤商需求，是攤商進駐少的原因之一。記者蔡維斌／攝影

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