土庫公有市場經營困難 將轉型雲林首座網購電商市場

斥資6千多萬元建造的雲林縣土庫鎮第3公有零售市場，啟用約10年來，攤商進駐意願低難以結市，營運困難呈現蕭條荒廢，為帶動商機，土庫鎮公所和雲林縣府即日起推出「好酷百元折價券」，期能帶動商機讓市場起死回生，鎮長陳特凱指出，公所也推出長遠計畫，將爭取經費改造市場規格，轉型推出雲林首座網購電商市場。

土庫鎮市區兩座公有零售市場老舊不堪，但人潮興旺，為改善市場環境，在市區週邊再建造第3公有零售市場，可容納約百餘戶攤商，不料啟用約10年來難以吸引攤商進駐，目前約僅10戶進場，蕭條落沒，雲林縣府10月間配合經濟部「減碳好市券」促銷活動，商機略有起色，為持續重建市場活力，縣府再加碼加推出「好酷券」。

縣府建設處長李俊興指出，好酷券每周6上午8時起推出，只要自備購物袋、環保杯即可到市場服務台領取兩張共100元好酷券，預計推出8周，每周送出225份總計1800份，民眾可用好酷券在市場消費，期能吸引更多攤商進駐，活化市場倡導環保。

攤商指出，好酷券推出確有帶動買氣，不過很多人排隊領不到券，頗有怨言，發券短暫性刺激買氣是好事，但長久之計還是要拿出魄力，把舊市場占用道路的攤販集中到新市場來，才可活絡商機。

土庫鎮長陳特凱指出，經調查第3市場營運不佳，主要是因固定式攤位設施，無法滿足販售不同品項的攤商空間運用，加上民眾習慣在舊市場消費，造成新市場難以為繼，公所委託亞洲大學進行市場調查，認為第3市場與兩座傳統市場的同質性太高，以有限的消費人口，要活化新市場恐不容易。