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二寮日出雲海為伴！台南用音樂會迎第一道曙光

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南400用音樂會迎第一道曙光，邀請大提琴家張正傑等演出。圖／台南市政府提供
台南400用音樂會迎第一道曙光，邀請大提琴家張正傑等演出。圖／台南市政府提供

2024「台南400」系列活動即將展開，有台灣燈會、國際蘭展、台灣文博會等精彩活動，南市府也廣邀全民提案共襄盛舉。由中華強友文教協會策劃辦理的「台南400曙光乍現-日出音樂會」，今宣布，音樂會將邀請知名大提琴家張正傑與「弦外之音團」，明年元旦二寮觀日平台域演出，用音樂迎接第一道曙光。

黃偉哲表示，二寮是目前可以見到雲海的地點中海拔最低的，感謝中華強友會規畫在台南400的第一天以陽光與充滿希望的音樂來迎接曙光，同時也象徵著前瞻台南的光明未來，歡迎所有市民朋友一起參與，讓台南400的第一天不僅有絕美的二寮日出可欣賞，在聽覺上更有絕佳饗宴可享受。

強友會秘書長林貞君說，本次活動邀請最有創意的古典音樂家，也是知名大提琴家張正傑以及「弦外之音團」策劃辦理，以音樂迎接「台南400」第一道曙光。除了大提琴家張正傑，還邀請女高音翁若珮、男中音林政勳、小提琴林天吉、小提琴張芝庭、中提琴徐曉虹，透過曲目巧妙編排，讓參與民眾感受黑暗逐漸消褪、迎接日出時刻的感動。

強友會理事長李宗熹表示，大提琴家張正傑創意無限，不斷突破傳統、帶來創新性演出，例如「太魯閣峽谷音樂節」、「坑道戰地音樂會」。近幾年來，張正傑與弦外之音團在親子音樂教育上更為觀眾帶來諸多驚喜，例如與兒童劇場合作「大提琴找新娘」親子音樂會，還有專為小小朋友量身打造的「110cm以下音樂會」等，相信在二寮的「台南400-日出音樂會」勢必成為經典。

台南 音樂會 張正傑 元旦 看日出

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