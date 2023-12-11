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張榮味赴澳門傳與中國介選相關？ 張麗善：勿羅織罪名

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善表示，哥哥張榮味到澳門是單純受邀聚餐的行程。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善表示，哥哥張榮味到澳門是單純受邀聚餐的行程。記者陳雅玲／攝影

有媒體報導雲林縣前縣長張榮味前往澳門，部分人士遭疑轉赴中國大陸討論農產品重新輸中？此值總統大選前敏感時機，雲林縣議長黃凱表示，張榮味是應邀到澳門與議員聚餐，「大家真的想太多」，縣長張麗善說，張榮味此行是單純的行程，今天下午返台，外界不要羅織罪名，並要民進黨立委蘇治芬不要妄想太嚴重。

自由時報報導張榮味前往澳門，部分人士轉赴中國，疑似與中共秘密洽商，要跳過我政府，讓部分被中國禁止進口的台灣農產品重新輸中，蘇治芬指這是分化台灣的政治手段。

黃凱表示，雲林縣誠信、民意黨團等20幾名議員連同友人約30人到澳門、珠海自由行五天四夜，張榮味應邀這二天到澳門請大家吃飯，單純聚會，今天就返台，且此行完全沒有與中國官方碰面，就是單純的行程，「真的想太多了」。

張麗善今受訪回應，哥哥張榮味只是受邀陪同，與議員聚餐，且只去2天，今天就回來，大家不要太多的政治聯想，也不要羅織罪名，這是非常單純的行程，「那我想蘇委員不要妄想太嚴重，我覺得這樣不好」。

雲林縣議會民進黨團總召張維崢表示，議員出國考察有助於拓展視野，對問政加分，但總統大選在即，中國大陸又一直用政治手段試圖影響台灣農業及政治發展，很多行為更應該要避嫌，前縣長張榮味此時到澳門聚會，不免引人聯想，相信民眾心中都有一把尺。

雲林縣議會民進黨團總召張維崢表示，總統大選在即，更應該避嫌。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議會民進黨團總召張維崢表示，總統大選在即，更應該避嫌。記者陳雅玲／攝影

張榮味 澳門 張麗善

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