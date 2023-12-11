嘉縣福利社區化推動協會 社區好幫手

嘉義縣老年人口比率22%全台最高，各鄉鎮社區陸續開辦巷弄長照站、老人食堂或許多活動，卻遇上核銷能力不足等難題，為此縣府輔導成立「福利社區化推動協會」，今年協助大林鎮平林社區、大埔鄉和平社區獲衛福部評鑑優等。縣長翁章梁昨表揚績優社區，表示要讓社區以計畫經費做更多事。

福利社區化推動協會表示，並非每個社區都有能力處理文書、核銷作業，有些都是鄉鎮公所的承辦人員幫做，且社區經費不多，有時舉辦大型活動還要擔心錢不夠用，希望透過提升文書能力，讓社區順利爭取縣府小旗艦等計畫，未來有能力還能爭取衛福部計畫，嘉縣共363個社區、累計已輔導136個。

大林鎮平林社區申請小旗艦計畫，帶領鄰近的西林、中林、明和社區發展，去年獲衛福部評鑑甲等，今年再躍升為優等，每周平日舉辦運動、工藝、烹飪、唱歌等課程，最受歡迎的是氣功課，另獲善心人士每周二捐新鮮食材，分送給鄰近12個社區團體，社區還組成「老人食堂物隊」，捐款每月買1箱雞蛋、1箱鮮魚等，讓食堂伙食愈來愈好。

縣府自辦社區評鑑昨天頒獎，翁章梁指出，持續鼓勵社區開辦巷弄長照等、兒少及家庭社區支持服務方案，今年長照布建率已提升至68%，未來目標是100%。