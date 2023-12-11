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雲林西螺農會打造全國最大糧倉

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林西螺農會鹿場烘乾中心擴建2廠的1期工程新建倉儲完工，昨天席開300桌蔬食宴，推銷雲林在地農產美食。記者蔡維斌／攝影
雲林西螺農會鹿場烘乾中心擴建2廠的1期工程新建倉儲完工，昨天席開300桌蔬食宴，推銷雲林在地農產美食。記者蔡維斌／攝影

雲林西螺鎮為國內蔬菜、稻米集散中心，西螺農會擁有鹿場、九隆、埤源3座稻米烘乾廠，其中鹿場廠擴建第2廠區的首期工程完工，昨天辦啟用儀式，推出雲林蔬食宴推銷農產美食。農會表示，3座烘乾廠加上2廠擴建工程一旦全完工，可跨縣市提供彰雲嘉的稻作烘乾、冷藏作業，保鮮也調節供需，為國內最大「糧倉」。

西螺農會總幹事廖錦富說，鹿場第2廠區第1期工程含部分土地取得共約1億2000多萬元，中央補助約6000萬元、縣府1000萬元其餘農會自籌，1期主要是做冷藏桶，可在稻穀採收烘乾後送進冷藏桶，以恆溫12到15度存放兩年都不會變質，有如稻穀的電冰箱可保稻穀新鮮。

廖錦富也說，鹿場2廠烘乾處理量約600公噸、儲存量約2萬公噸，未來3座烘乾廠總計可冷儲稻米達4萬多公噸，等於處理約4000公頃的稻作。

西螺農會和雲林縣府昨一起舉行竣工啟用儀式，更辦桌蔬食宴，開放各農會與社團認桌每桌僅3800元，300桌秒殺被訂光，場面熱鬧滾滾。

縣長張麗善、立委劉建國到場，表示期待中央協助的後續工程能持續展開。縣府農業處長魏勝德說，今年2期稻作因小犬颱風減產約2成，目前每台斤從原本約10.5元升到約12元，有了設備完善的烘乾冷儲，稻米可在採收1天內最新鮮狀態下烘乾保冷，民眾可享用新鮮的米飯。

農會 稻米 雲林

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