台南水產加工中心 趕不上春節檔期

台南智慧水產加工及物流運籌中心去年8月在將軍漁港旁動土興建，第1階段投入1.44億元，原定年底完工啟用，每年將能處理4300公噸水產，不料缺工、變更設計等因素確定延宕。

養殖業者無奈「趕不上春節檔期」盼如質如期完工，議員則籲落實招商；台南市農業局表示，會再向中央爭取擴充經費，推估明年6月能啟用。

農業局說明，目前工程進度逾85%，預計工程會順延至明年1月竣工，為加強物流中心功能，已向農業部漁業署爭取後續擴充經費4000餘萬元，辦理工程變更並配合後續委外經營廠商招商時程。

水產加工中心位在將軍漁港魚貨拍賣場東側的港區水產加工用地，面積1.7公頃，初期先開發0.43公頃，將設加工場、冷凍廠和輸運設施，去年8月12日動工，並依促參法以OT案委託廠商經營，未來可就近收購契作養殖水產品，調解產銷平衡，拓展內外銷通路，穩定魚價，原本預定今年底完工啟用。

近來工地現場依舊趕工中，引起不少養殖戶存疑啟用的日期，外界更傳言，水產加工中心會「配合選舉」，趕在年底啟用，農業局則澄清，全案回歸專業領域，不會匆促急就章啟用。

「寧可事前完全到位再啟用，不要出包打破信譽！」以養殖台灣鯛成功外銷歐美及日本的南瀛養殖協會理事長蔡阿玉說，養殖業對此都相當期待水產加工中心，雖錯過今年春節市場高峰期，但現實就是如此，也只能接受因應，盼這半年時間，農業局檢視相關問題逐一解決，多數養殖戶都可等待。

市議員蔡蘇秋金則認為，除了硬體工程外，後續委外招商作業落實，也是營運成功與否關鍵，這部分才是最重要。

市府表示，台南虱目魚、台灣鯛養殖面積、產量都是全台第一，但魚價易受內、外銷波動，該中心未來將以虱目魚和台灣鯛水產品加工為主。