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台南登革熱降至新低 確診個案隱藏期微幅增加成隱憂

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今天新增本土登革熱12例，目前累積總數2萬1362例，也是疫情嚴重後新增病例數最低點，但也發現近期確診個案隱藏期有微幅增加。圖／南市衛生局提供
台南市今天新增本土登革熱12例，目前累積總數2萬1362例，也是疫情嚴重後新增病例數最低點，但也發現近期確診個案隱藏期有微幅增加。圖／南市衛生局提供

台南市今天新增本土登革熱12例，目前累積總數2萬1362例，也是疫情嚴重後新增病例數最低點。不過，登革熱防治中心發現，近期確診個案隱藏期有微幅增加，提醒市民朋友如出現發燒等疑似登革熱症狀，不要自行服用成藥，應盡速就醫治療

今日新增12例分別為中西區、南區及善化區各2例，北區、永康區、仁德區、歸仁區、佳里區及楠西區各1例，年齡介於8歲至75歲。

登革熱防治中心表示，自6月本土登革熱疫情開始以來，有一群持續堅守崗位站在防疫最前線為守護市民健康努力的區級指揮官，就是最辛苦的區長，疫情期間區長的公務行程如同「旋轉的陀螺」，工作繁重，從早到晚不能停歇，不但要直接面對來自民眾、地方民意代表的情緒和壓力，更要承受肩扛整個行政區防疫總指揮的重責大任。

區長除召開區級防疫會議，督導轄內化學防治、孳生源巡檢及孳清、擴大採檢、聯合稽查等防治措施，加強里長聯繫、風險溝通、辦理容器兌換、衛教宣導等活動，疫情高峰時，每日傍晚仍需參加視訊會議向市府長官報告今日防治作為，但也因為有每名區長的戮力投入防疫工作、積極配合市府防疫措施，各項登革熱防疫政策才能順利推動、精確落實，守護美麗的健康家園。

登革熱防治中心主任蘇世斌也提醒，近期確診個案隱藏期有微幅增加，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，切勿自行服用成藥，應趕快就醫治療；也籲請醫療院所加強通報警覺，如發現就診民眾有上述疑似症狀，請適時使用登革熱NS1快篩輔助診斷，並進行採檢及通報，以利及早發現社區中隱藏病例，避免疫情持續擴散。

登革熱 疫情 確診 台南

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