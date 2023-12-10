嘉市即日起LINE預約幸福巴士 預約幸福、乘車好簡單

嘉義市「幸福巴士」上線屆滿1年，總搭乘即將突破2萬5000人次，為提升服務範圍、滿足需求，市府交通處12月開通LINE線上預約服務，預約成功還有機會獲得限量款大白熊乖乖。

交通處處長許啟明表示，「幸福巴士」路線中以「趣淘3路」最廣為人知，趣淘3路自東洋新村至奉天宮，行經市中心多所學校及觀光景點，為雲林、嘉義地區幸福巴士績優路線，其次為「樂活1路」，路線自林森盧義路口至紅瓦里站，行經多個行政機關及社區活動中心，長輩可透過路經搭乘訪親、出遊，另「樂活2路」自竹村里至五港宮，由北到南串連數個學校及醫療院所，為嘉義市重要銀髮樂活路線，而路線服務滿意度最高的「樂活5路」是唯一全預約路線，也是空車率最低的路線，路線行經何庄至嘉義市後火車站，自6月上線後，社區長輩皆表示有了幸福巴士，讓日常外出更加方便。

許啟明表示，幸福巴士採7人座無障礙車輛服務，可深入鄰里路幅較小的區域，也提供有通用設備需求之民眾預約乘車，考量小車席位有限，建議民眾提前1日預約。