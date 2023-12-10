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民眾憂心！石綿瓦粉塵有致癌風險 清理量台南最多

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推動自用住宅石綿建材清理，民眾若要拆除，必須委託專業單位清理。圖／南市環保局提供
台南市環保局推動自用住宅石綿建材清理，民眾若要拆除，必須委託專業單位清理。圖／南市環保局提供

石綿建材粉塵會引起癌症等疾病，環境部今年起推動清理，南市清理數量最多。因南市有石綿建材的建物可能全國最多，環保局已爭取明年補助1千公噸清理費用。環保局表示，早期許多違建物都是用石綿材質，至今泰半未拆除，最多是防火巷加蓋部分；今年預估可協助清理家戶石綿建材廢棄物約230公噸，明年可再清理1050戶。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，多數被使用石綿的建材都至少已有40年以上，由於建材老舊，若破損，粉塵隨時可能掉落而充斥空間，吸入都會遭受毒害，影響健康。目前垃圾車也會播放石綿建材清理申請的宣導，但除應加強宣導，中央也應持續補助，讓每年拆除量能加速。

不過，有民眾認為，目前石棉瓦沒破損，應無安全疑慮，若拆了，還要花一筆錢修建屋頂，不打算拆掉，以後再說。

環保局長許仁澤說，環保署今年推動補助民宅清理石綿建材，台南市申請最踴躍，共受理237件，核定清運226件，另有11件駁回申請，完成清理至最終處理機構數量230噸，每噸處理費4萬5千元。目前共同供應契約全國訂單統計，共有10縣市環保局下訂，總處理量398公噸，台南市230公噸最多，其次是.彰化縣42公噸、台中市28公噸。

石綿在民國60、70年代廣泛應用在防火建材中，完整的石綿瓦或石綿浪板雖對人體無危害性，但拆除過程中產生破損，人體吸入石綿纖維會有致癌風險，國內已全面管制禁用石綿。環保署統計全國約有24萬棟建築物屋頂含石綿建材，數量約53萬噸。

許仁澤說，這是以衛星空照圖比對預估，還沒實地盤查，是否更多，無法確定，但台南被認為數量最多，因此也大力宣導，對象為「一般家戶住宅」及「個人農業及飼養家畜、家禽設施」推出後很快就額滿，因此再爭取環保署明年補助1千公噸處理量的經費，約可再清理1050戶。拆除過程中，必須身著防塵裝備，且拆除前還必須淋濕石綿，拆下的石綿，也必須以0.06mm以上的塑膠袋雙層盛裝，因此，不可自行拆除，須由專門業者清理。

台南市環保局推動自用住宅石綿建材清理，民眾若要拆除，必須委由青專業單位清理。圖／南市環保局提供
台南市環保局推動自用住宅石綿建材清理，民眾若要拆除，必須委由青專業單位清理。圖／南市環保局提供

台南 環保署 廢棄物 石綿瓦 風險 癌症 環境部

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