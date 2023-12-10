雲林西螺農會打造全國最大米冰箱 讓大家吃到最新鮮米飯

國內最大的西螺農會區域稻米烘乾中心第2廠的1期工程完工，西螺農會今天在2廠的基地席開300桌推出雲林蔬食宴推銷農產美食，場面熱滾滾，農會表示，西螺農會共有3座烘乾廠，未來含蓋2廠擴建工程一旦全部完工總容量可高達4萬多公噸，處理4千公頃的稻田且具預冷設備，可跨縣市提供彰雲嘉的稻作烘乾、冷藏作業，為國內最大「糧倉」。

西螺為國內蔬菜、稻米集散中心，西螺農會擁有鹿場、九隆、埤源3座稻米烘乾廠，每天烘乾量能可達約1200噸稻米，除了烘乾也有冷藏倉儲量可達2萬3千公以上，為強化預冷設備，擴增儲存空間，農會預定在鹿場廠擴建第2廠區，打造一座雲嘉彰跨區域的烘乾中心。

第2廠區1期工程大致完工，今天西螺農會和雲林縣府合辦竣工啟用儀式，並大開蔬食宴推廣雲林在地農產，開放各農會與社團認桌每桌僅3千8百元，料理豐盛且還有農特產贈品與摸彩，300桌秒殺被訂光，今天開宴熱鬧滾滾，雲林縣長張麗善和立委劉建國到場代言，期待烘乾中心擴建早完工。

西螺農會總幹事廖錦富說，第2廠區第1期工程含部分土地取得共約1億2千多萬元，中央補助約6千萬元、縣府1千萬元其餘農會自籌，1期工程主要是做冷藏桶，可在稻穀採收烘乾後送進冷藏桶，以恆溫12到15度存放兩年都不會變質，有如稻穀的電冰箱可保稻穀新鮮。新廠烘乾處理量約600噸、儲存量約兩萬公噸，所以未來3座烘乾廠共可冷儲稻米達4萬多公頃，等於處理約4千公頃的稻作。

農糧署也表示，因各縣市稻米採收時間不同，這座跨區域的烘乾中心不僅可支應颱風雨季的緊急處理，也可協助彰化和嘉義的稻作，加上具冷儲功能，既可保鮮也可調節市場供需，平衡米價。縣府農業處長魏勝德也表示，今年2期稻作因小犬颱風減產約2成，目前每台斤從原本約10.5元升到約12元，有了設備完善的烘乾冷儲，稻米可在採收1天內最新鮮狀態下烘乾保冷，民眾可享用新鮮的米飯。