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嘉市幸福巴士增LINE預約 方便長者至社區、看診

中央社／ 嘉義市10日電

嘉義市政府推出7人座「幸福巴士」，可搭乘至社區關懷聚點、出遊及看診等路線，頗受長者好評，交通處即日起增加LINE線上預約服務，滿足更多長者公共運輸服務需求。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，嘉義市的「幸福巴士」自去年12月上線，上線屆滿1年，總搭乘數將突破2萬5000人次，受到民眾好評及增設站點建議。

嘉義市政府交通處長許啟明表示，嘉義市「幸福巴士」上路以來，搭乘人數持續增加，路線以「趣淘3路」最廣為人知，這條路線行經市中心多所學校及觀光景點；其次「樂活1路」路線，行經多個行政機關及社區活動中心，長者透過路經搭乘至關懷聚點等。

另外，「樂活2路」路線，嘉義市由北到南串連數個學校及醫療院所，為重要銀髮樂活路線；「樂活5路」為唯一需要預約才出車的路線，路線行經何庄社區中心至嘉義市後火車站，自今年6月上線後，讓長者日常外出更加方便。

交通處指出，「幸福巴士」採7人座通用車輛服務，可深入鄰里路幅較小區域，考量車席位有限，民眾需前1日打電話預約乘車。

交通處表示，「幸福巴士」為滿足更多公共運輸服務需求，自12月起開放線上預約服務，即日起增加LINE線上預約，若預約成功，就有機會獲得限量款大白熊乖乖；另外，明年規劃擴大服務路線，同步增加班次、縮短候車時間。

嘉義 巴士 公共運輸

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