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嘉義博茶會開幕 5G車沉浸體驗

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
2023高山茶都嘉義博茶會昨天開幕，縣長翁章梁站在5G車XR雲海景登場如置身仙境，與主持人互動吸引目光。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會昨天開幕，縣長翁章梁站在5G車XR雲海景登場如置身仙境，與主持人互動吸引目光。記者呂慧瑜／攝影

2023高山茶都嘉義博茶會昨天開幕，縣長翁章梁站上數發部5G車XR，以科技感十足阿里山雲海場景登場，讓遊客驚豔，展期9天，民眾現場報名就能體驗把阿里山獨有日出、櫻花、晚霞、雲海及紫藤花融入數位科技當中，展現嘉縣邁入科技農工大縣新里程碑目標。

數發部數產署副署長林俊秀表示，數發部把5G車開來嘉義，讓鄉親體驗科技不是遙不可及，而是伸手可得的，特地以嘉義5大茶區獨特雲海、櫻花等景觀，讓民眾體驗科技所帶來的感動。

嘉義博茶會展期昨起至17日，今年以茶．生活為主題，推出五大茶區茶席、四雅生活館及咖啡生活野營區等9大展區；昨今2天中埔鄉公所把博茶會旁嘉縣客家文化會館加入，舉辦「擂杯甜茶待客訪」吸引親子體驗擂茶DIY。

翁章梁說，這次嘉義茶生活主題，大家可以看到阿里山高山茶所做貓沙、茶葉跟啤酒、高梁、威士忌巧妙結合，更有放入茶葉枕頭，讓消費者睡眠享受茶鄉夜晚，五大茶區好茶茶人都在此接待，大家一起品茶談茶。

文觀局長徐佩鈴表示，展區內外超過百攤嘉義優質茶、咖啡及嘉義優鮮農特產品，甚至茶服、泡茶器具都能一次購足，舞台區有5G車XR沉浸體驗，每天有國內外表演團體演出，包括南韓一熹茶會、鄒族原民舞團到優雅弦樂團，型態多元。

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嘉義 阿里山 茶葉

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