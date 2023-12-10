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台南第5間宮廟博物館 台灣府城隍廟授證

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市長黃偉哲（左五）頒贈台灣府城隍廟「宮廟博物館」認證。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左五）頒贈台灣府城隍廟「宮廟博物館」認證。記者吳淑玲／攝影

台南市台灣府城隍廟長年對自有文物、器物和儀式拍照記錄和造冊，也規畫文物館，展示曾使用過的祭祀文物，今年更增加中英文標示和導覽簡介等，讓文物館功能更加完備，昨天獲市府頒發「宮廟博物館認證」。

市長黃偉哲頒發宮廟博物館認證，表揚廟方推廣廟宇傳統藝術，廟方授證儀式發表全新出版中、英文物導覽手冊，以及推出針對全廟線上語音導覽系統，除府城4大名匾「爾來了」外，高達150多件精彩傳統工藝作品，甚至龍柱還隱藏「小天使」的西方元素，值得民眾發掘品味。

台灣府城隍廟長年自發針對自有文物、器物和儀式拍照記錄和造冊，也在廟內空間規畫文物館，展示曾使用過祭祀文物及1997年大整修時留下建築構件與相關工藝品。今年文物館空間經重新布局、增加中英文標示和解說之後，再度對外開放，全面向推廣廟宇的文化藝術。

台南2022年起率全國之先推動宮廟博物館計畫，透過培力輔導、推廣及認證表揚，加深廟宇及市民對無形文化資產認同。「宮廟博物館」試辦14間廟宇，目前已有天壇、南鯤鯓、東隆宮及興濟宮，台灣府城隍廟為第5間授證廟宇，明年開放宮廟申請。

文物 博物館 城隍廟

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