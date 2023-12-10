聽新聞
test
0:00 / 0:00
性專區評估 嘉市警局招標執行
嘉義市議會通過，議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，設置性專區可行性評估提案，引發熱議，會後，市府指示警察局執行評估，因警方執行刑法、社會秩序維護法，取締嫖娼，被外界譏諷「球員兼裁判」，嘉市府如何評估性專區受關注。警局說，遵照市府指示，會公開招標，委託學術單位或民間機構調查研究。
市警局說，性專區設置，牽涉的問題包括觀光、衛生、商業、都市發展、治安、稅收等，範圍既廣且雜，需成立專責機關負責辦理。
警局表示，會公開招標，委託學術單位或民間機構調查研究，就國內相關法令、國外紅燈區等調查研究，提出可行性評估報告，警方仍會依刑法、社會秩序維護法，取締嫖娼。警大有博士論文探討性專區設置「鄰避效應」，研究顯示，透過協商、同理心溝通，可有效讓社區居民對性專區的支持度，從30.5%升到50%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言