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智慧農業返鄉奏效 雲林縣新創團隊奪創業競賽冠、亞軍

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
「向天歌創新農業股份有限公司」推動非開放式禽舍養殖技術合作方案，照顧老、青農，獲得創業歸故里競賽冠軍。圖／雲林縣政府提供
「向天歌創新農業股份有限公司」推動非開放式禽舍養殖技術合作方案，照顧老、青農，獲得創業歸故里競賽冠軍。圖／雲林縣政府提供

數位發展部數位產業署舉辦「112創業歸故里創新創業競賽」，雲林縣「向天歌創新農業股份有限公司」推動非開放式禽舍養殖技術合作方案，照顧老、青農，「展鮮農產生技股份有限公司」導入智慧農業，打造在地牛番茄生態鏈全新平台，分別獲冠、亞軍肯定。

創業歸故里創新創業競賽今年吸引全台149隊新創團隊、公司參與，雲林縣府計畫處、農業處邀請在地業師輔導新創團隊運用智慧科技發展，解決在地議題或困難，其中向天歌創新農業奪得冠軍、展鮮農產生技獲得亞軍。

縣府農業處長魏勝德表示，「向天歌創新農業」團隊負責人蔡英地2018年回鄉發展密閉式禽舍養殖技術、導入智慧農業進行契作田間管理實現產業永續，打造「鵝舖子」鵝肉冷凍料理包品牌，並透過屋頂太陽能穩定的現金流，提出零出資的整場改建方案，不僅讓老農獲得穩定退休收益，同時讓青農可取得養殖技術與場地。

「展鮮農產」團隊主持人鍾宇軒為第六屆的百大青農，他與農友契作，導入智慧農業系統以及IQF急速冷凍加工技術，解決農友在田間產季生產失衡的問題，並透過研發即食產品帶動提升牛番茄產業價值。

縣府計畫處長李明岳指出，創業歸故里競賽邁入第5屆，前4屆雲林團隊都有不錯成績，今年「向天歌創新農業」和「展鮮農產生技」再次為雲林帶回全國冠軍和亞軍，是歷屆最佳紀錄。

「展鮮農產生技股份有限公司」導入智慧農業，打造在地牛番茄生態鏈全新平台獲得創業歸故里競賽亞軍。圖／雲林縣政府提供
「展鮮農產生技股份有限公司」導入智慧農業，打造在地牛番茄生態鏈全新平台獲得創業歸故里競賽亞軍。圖／雲林縣政府提供

團隊 創業 雲林 青農

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