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台南表揚長照人員、機構與家庭照顧者 最年輕僅18歲已有7年經歷

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市表揚長照人員、機構與家庭照顧者，肯定第一線辛勞。記者周宗禎／攝影
台南市表揚長照人員、機構與家庭照顧者，肯定第一線辛勞。記者周宗禎／攝影

台南市政府下午表揚投入長照、家庭照顧者與長照機構績優人員，肯定第一線辛勞付出。其中最年輕受獎人是林曉萱18歲、已有7年照顧經歷，王洪春江照顧年資則長達47年。

黃偉哲感謝所有投入長照人員，他表示，剛上任時台南市老人27萬8千人，而今已增加6萬多人，到今年10月底老年人口已34萬5984人，約占總人口18.6%，長照服務人數已達3萬230人，大家的辛勞一定要肯定，期盼打造出愛與幸福的優質長照城市。

期透過表揚活動肯定及激勵長照服務人員、家庭照顧者及績優長照單位，也讓民眾了解並肯定長期照顧服務專業，鼓勵更多人才投入長照行列。

今年表揚34位長照人員、5家長照機構及17位家庭照顧者，肯定第一線提供照顧服務者付出。目前全巿長照服務人員共4853人，男性940人，女性3913人。

今年獲特別獎的彭凱榮從事偏遠地區照顧服務，每周3天騎機車從東區到龍崎區服務，以服務家人的態度用愛心及細心服務每位長輩，對於個案家屬秉持著幫助，而非取代的想法服務，透過分享照顧知識和技巧分擔他們的辛勞。

彭凱榮表示，看見照顧者的改變及進步，就是工作的最大回饋和成就來源，始終懷抱著以長者為師的想法，認為每位長輩不同的人生經驗，都能讓他學習更多書本以外的人生道理。

林曉萱是這次最年輕受獎者，已照顧患有糖尿病、失智症又中風2次外婆，因外婆雙側肢體較乏力，加上經常性出現幻覺、妄想、抗拒照護及重複性說話等行為，照顧常較疲憊。她感謝長照資源及社福單位協助，減輕林經濟及照顧負擔。王洪春江照顧行動不便的兒子47年，期間歷經先生中風成植物人，面對雙重照顧壓力還是盡心付出，期望他們能生活得更好。

社會局表示，市府提供各式各樣的長照服務，包括日間照顧、居家照顧、家照服務等，滿足不同家庭的需求，更確保了長者獲得適當的照顧和陪伴。如有需求民眾可至南市長期照顧管理中心網站https://ltc.tainan.gov.tw/或撥打長照專線1966洽詢。

台南市表揚長照人員、機構與家庭照顧者 肯定第一線辛勞。記者周宗禎／攝影
台南市表揚長照人員、機構與家庭照顧者 肯定第一線辛勞。記者周宗禎／攝影
台南市表揚長照人員、機構與家庭照顧者，肯定第一線辛勞。記者周宗禎／攝影
台南市表揚長照人員、機構與家庭照顧者，肯定第一線辛勞。記者周宗禎／攝影
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台南市表揚長照人員、機構與家庭照顧者 肯定第一線辛勞。記者周宗禎／攝影
台南市表揚長照人員、機構與家庭照顧者 肯定第一線辛勞。記者周宗禎／攝影
台南市表揚長照人員、機構與家庭照顧者 肯定第一線辛勞。記者周宗禎／攝影
台南市表揚長照人員、機構與家庭照顧者 肯定第一線辛勞。記者周宗禎／攝影
台南市表揚長照人員、機構與家庭照顧者 肯定第一線辛勞。記者周宗禎／攝影

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