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雲林縣第6座親子館麥寮啟用 張麗善揭牌：終於完成最後一塊拼圖

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣麥寮親子館外部有適合親子共遊的硬體設施。記者陳苡葳／攝影
雲林縣麥寮親子館外部有適合親子共遊的硬體設施。記者陳苡葳／攝影

六輕在雲林麥寮設廠，提供穩定就業機會，促使當地人口逐年上升，生育率有提高趨勢，目前0至6歲幼兒達3110人，占全縣總幼兒人口11%，居全縣前三，為優化嬰幼兒照顧品質，縣立第6座親子館今在麥寮後安揭牌啟用，提供友善親子空間及諮詢服務平台。

縣長張麗善、麥寮鄉長蔡長昆等人今為麥寮親子館揭牌。張麗善表示，該處原是鄉公所後安兒童館，經與縣府社會處整合、公所提供60坪空間，今將兒童館納入服務範圍成立全新的親子館。

張麗善說，雲林縣雖面臨高齡化、少子化，但也必須建構吸引青年返鄉的環境安定就業、成家並增產報國，她上任後陸續在縣內6大警分局區布建1親子館，今總算完成最後一塊拼圖。

張麗善表示，麥寮因六輕進駐帶來穩定工作，青年變多、生育率也拉升了；該館將委由亞洲大學承接辦理，提供海線地區家有6歲以下嬰幼兒者就近的免費遊憩空間，並有親職活動、育兒指導、資源媒合、托育諮詢及照顧等服務，內部則有友善育兒場域、親子共遊共學等空間。

縣府社會處長林文志表示，麥寮親子館每周日、一休館，開放時間為每周二至周六上午9點到中午12點、下午2點到5點，館方訊息可至「雲林縣政府麥寮親子館」臉書粉絲專頁查詢；針對麥寮鄉托嬰服務，目前崙後村已設一處專收2歲以下幼兒的托嬰中心，另正改建老人會館舊館，完工後也將有相關服務。

雲林縣長張麗善（左四）等人今為縣內第6座、麥寮親子館揭牌。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左四）等人今為縣內第6座、麥寮親子館揭牌。記者陳苡葳／攝影
雲林縣第6座、麥寮親子館今起啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣第6座、麥寮親子館今起啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣第6座、麥寮親子館今起啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣第6座、麥寮親子館今起啟用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣麥寮親子館即日起提供友善親子空間及諮詢服務平台。記者陳苡葳／攝影
雲林縣麥寮親子館即日起提供友善親子空間及諮詢服務平台。記者陳苡葳／攝影

親子 張麗善 雲林

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