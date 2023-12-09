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憂心低薪、退休保障不足 雲林千名勞工集結爭取勞權

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
工鬥行腳今天抵達雲林西螺，雲林千名勞工集結爭取勞權。記者陳雅玲／攝影
工鬥行腳今天抵達雲林西螺，雲林千名勞工集結爭取勞權。記者陳雅玲／攝影

工鬥團體要求總統參選人正面回應勞動政策改革，為此展開從南到北行腳，今天抵達雲林西螺，雲林縣產業總工會集結1千多名勞工爭取勞權，希望將中南部勞工心聲帶到北部。雲林縣六輕工業園區企業工會聯合會理事長林敬親透露，近日將與台塑總裁王文淵面對面，討論年終獎金公式調整、調薪問題。

工鬥行腳本月2日從高雄出發，預計23日抵達台北，今天行腳隊伍經過雲林，雲林縣產業總工會號召1千多名各工會幹部及勞工，高喊「提高勞工退休保障」、「低薪問題要解決」等，徒步走過西螺大橋。

2024工鬥行腳提出低薪問題要解決、勞工退休要保障、國定假日要增加、消防殉職要終止、健全長照反奴工、職災費率要提高、組織工會要放寬等七大訴求，要求總統參選人正視並回應。

雲林縣產業總工會第三屆理事長林志玩說，雲林縣罕見眾多勞工集結爭取勞權，這幾年大家都感受到低薪過勞、退休保障不足的困境，憂心退休後可能月退金才一萬多元，難以負荷退休生活，希望勞工的訴求能被聽見。

雲林縣六輕工業園區企業工會聯合會理事長林敬親表示，本次工鬥訴求的重點，除了薪資偏低，勞工新制退休金雇主提撥比率6％必須提高。

現在物價指數上漲已經超過20％，雇主提撥退休金的比率從2005年至今都未調整，舉例來說，工作30年勞退還不到100萬元，退休之後要請看護工也沒辦法，他希望利用這次總統大選把訴求告訴參選人。

林敬親說，近日可能會與台塑總裁王文淵面對面討論年終獎金、調薪問題，台塑企業9成獲利都在麥寮園區，5年調整一次的年終獎金計算公式明年將重新調整，工會認為依據國際情勢，應從最低3個月最高7個月的公式調整為最低4個月最高6個月。

工鬥行腳今天抵達雲林西螺，雲林千名勞工集結爭取勞權。記者陳雅玲／攝影
工鬥行腳今天抵達雲林西螺，雲林千名勞工集結爭取勞權。記者陳雅玲／攝影
工鬥行腳今天抵達雲林西螺，雲林千名勞工集結爭取勞權。記者陳雅玲／攝影
工鬥行腳今天抵達雲林西螺，雲林千名勞工集結爭取勞權。記者陳雅玲／攝影

雲林 退休金 六輕

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