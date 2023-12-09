經營近30年雲院書城將熄燈 雲林縣府遺憾將持續推閱讀

雲林縣斗六市書店「雲院書城」在地經營近30年，日前宣布中堅西路店將於月底結束營業，縣府文化觀光處長陳璧君今表示遺憾，她表示，相信民眾閱讀的需求依然存在，只是閱讀方式改變，縣府近年持續推廣微冊角落，甚至擴展到海外據點，希望民眾持續透過閱讀豐厚生活。

雲院書城本月1日在臉書公布中堅西路店今年底將結束營業，雲科分店將繼續營業，消息一出，令不少斗六市民感到惋惜，雲院書城27年前在斗六市中山店營業，12年前搬遷至中堅西路，另在雲林科技大學有分店。

店員透露，中堅西路店結束營業，除老闆娘想退休休息，閱讀、購買實體書的消費者越來越少也是原因之一。

縣府文化觀光處今舉辦「微冊點點名」耶誕市集，處長陳璧君坦言，實體書店在大環境改變中確實不易生存，但民眾對於閱讀的需求仍然存在，只是方式不同，為持續推廣閱讀，縣府扣合20個圖書館，讓民眾方便借閱實體書及電子書，並從明年取消通閱手續費。

另外，雲林縣獨創閱讀品牌「微冊角落」，2017年至今，已有超過270家縣內特色店家加入推廣閱讀，並擴展到中彰投、嘉南高雄及澎湖地區，今年首度進軍海外，在韓國釜山打造微冊角落第一個海外據點，讓閱讀持續擴散到更多人的生活中。