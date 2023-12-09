不只「爾來了」還有羅馬柱、小天使 台灣府城隍廟獲宮廟博物館認證

台南市政府今天舉辦台灣府城隍廟舉辦「宮廟博物館認證」授證儀式，市長黃偉哲親自出席頒發宮廟博物館認證，表揚廟方積極地推廣廟宇傳統藝術，廟方在授證儀式發表全新出版的中、英文物導覽手冊，以及推出針對全廟的線上語音導覽系統，除了府城4大名匾「爾來了」之外，高達150多件精彩的傳統工藝作品，甚至龍柱還隱藏「小天使」的西方元素，值得民眾發掘品味。

台灣府城隍廟長年自發針對自有文物、器物和儀式拍照記錄和造冊，也在廟內空間規劃文物館，展示曾使用過的祭祀文物及1997年大整修時特別留下的建築構件與相關工藝品。今年文物館空間經重新布局、增加中英文標示和解說之後，再度對外開放，也印製文物館導覽簡介提供拿取，讓文物館功能更加完備，致力全面向推廣廟宇的文化藝術。

文資處長林喬彬表示，府城隍廟「爾來了」匾額廣為人知，還有三川殿正門左右身堵的木雕，以八仙過海和水淹金山寺為題，人物姿態表情逼真，以及正殿四點金柱上的鰲魚雀替，以喜怒哀樂四種表情呈現，象徵人間變化無常，民眾在參拜之餘，可駐足細細品味與欣賞有趣的廟宇工藝。

主委郭榮哲表示，今天邀請黃欣、吳森玉、商希綬等不同時代府城仕紳的後代參與觀禮。黃欣曾任總督府評議員，與曾任高砂區長、台南州協議會員的醫生吳森玉，連袂倡議重修台灣府城隍廟並捐贈不少作品；嘉慶年間府城望族商希綬也曾捐贈正門石柱。因此廟門龍柱才有羅馬柱、小天使等西方元素融入其中。

因台灣府城隍廟歷經多次重修，各時期的修建都仰賴當時地方重要仕紳的捐獻，或是一對龍柱，或是一堵彩繪壁畫，廟宇才得以在多次翻修後能維持至今；上面的落款更見證著台南地方文史變遷的過程。授證儀式上邀請這些府城仕紳後代共同見證祖輩的捐贈保存至今，深具意義，也能藉此機會讓更多人認識。

市長黃偉哲表示，台南是宗教之都也是文化之都，感謝各界對於共同保存並傳承台南的傳統工藝的支持與認同，台灣府城隍廟成為第5間榮獲宮廟博物館的廟宇，象徵著南市積極致力於傳承傳統工藝珍寶；期盼共同實現「宮廟即傳統工藝博物館」的願景，透過認證廟宇的示範，向大家展現台南文化及宗教之美。