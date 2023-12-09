避免路樹「斷頭謀殺式」修剪提高效率 嘉市府建立證照制度

嘉義市政府未訂路樹修剪規範，今年將環保局清潔隊修剪路樹人力經費移撥建設處，多位議員指出，遇風災豪雨樹倒枝幹斷裂，都要委託民間有證照路樹修剪人員，沒效率作業慢，建議將業務回歸環保局，提升效率；市府環保局、建設處說，將建立路樹修剪平台，培訓人員取得證照，因應永續綠化目標，避免路樹不當斷頭修剪，及時有效處理倒伏斷裂路樹。

綠化植栽路樹、行道樹，是都市之肺，淨化空氣，嘉義市公園多、道路美化綠意為人稱道，背後默默功臣是環保局清潔隊割草班，共20人分成4個小組，勤務包含鋸樹、修籬、除草、修剪分隔島、綠地、槽化島、人行道等矮灌木，整理市區門面，讓市容煥然一新。

今年修剪路樹人力經費移撥建設處，多位議員接獲民眾反映，遇颱風豪雨，路樹倒伏或斷裂，建設處都要發包委託民間有證照路樹修剪人員處理，無法像過去由環保局有機具人力，及時有效處理，建議將業務回歸環保局，提升效率，最後議會通過市府明年度臨時人員編制員額及預算，修剪路樹人力經費仍歸屬建設處。

環保局說，會就議會通過的30名新增清潔隊臨時人員，增聘部分有修剪樹木證照人員，針對路樹修剪處理，與建設處建立工作平台，市區計畫性道路的行道樹，仍由建設處委外處理，里鄰巷弄路樹，交由環保局清潔隊處理。