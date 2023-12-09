快訊

獨／首例！2男騎機車闖高美濕地 市府開鍘：最高吞50萬元

不用浪費時間排隊！內行人曝台灣寶可夢中心效法日本分店1動作：下次再去

北一女師再被爆參加對岸文化研修班 教長潘文忠回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免路樹「斷頭謀殺式」修剪提高效率 嘉市府建立證照制度

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府為避免路樹不當修剪，提高樹倒斷裂處理效率，將培訓人員取得修剪路樹證照，近期舉辦培訓課程，圖為議會前路樹修剪景觀維護。記者魯永明／攝影
嘉義市政府為避免路樹不當修剪，提高樹倒斷裂處理效率，將培訓人員取得修剪路樹證照，近期舉辦培訓課程，圖為議會前路樹修剪景觀維護。記者魯永明／攝影

嘉義市政府未訂路樹修剪規範，今年將環保局清潔隊修剪路樹人力經費移撥建設處，多位議員指出，遇風災豪雨樹倒枝幹斷裂，都要委託民間有證照路樹修剪人員，沒效率作業慢，建議將業務回歸環保局，提升效率；市府環保局、建設處說，將建立路樹修剪平台，培訓人員取得證照，因應永續綠化目標，避免路樹不當斷頭修剪，及時有效處理倒伏斷裂路樹。

綠化植栽路樹、行道樹，是都市之肺，淨化空氣，嘉義市公園多、道路美化綠意為人稱道，背後默默功臣是環保局清潔隊割草班，共20人分成4個小組，勤務包含鋸樹、修籬、除草、修剪分隔島、綠地、槽化島、人行道等矮灌木，整理市區門面，讓市容煥然一新。

今年修剪路樹人力經費移撥建設處，多位議員接獲民眾反映，遇颱風豪雨，路樹倒伏或斷裂，建設處都要發包委託民間有證照路樹修剪人員處理，無法像過去由環保局有機具人力，及時有效處理，建議將業務回歸環保局，提升效率，最後議會通過市府明年度臨時人員編制員額及預算，修剪路樹人力經費仍歸屬建設處。

環保局說，會就議會通過的30名新增清潔隊臨時人員，增聘部分有修剪樹木證照人員，針對路樹修剪處理，與建設處建立工作平台，市區計畫性道路的行道樹，仍由建設處委外處理，里鄰巷弄路樹，交由環保局清潔隊處理。

建設處表示，為避免路樹不當修剪，提高樹倒斷裂處理效率，將培訓人員取得修剪路樹證照，近期將舉辦培訓課程，修剪樹木的景觀從業人員，須通過樹木不良枝判定、疏刪修剪和短截修剪等鑑別及實測，取得認證資格後，才能夠修剪樹木。

嘉義市政府為避免路樹不當修剪，提高樹倒斷裂處理效率，將培訓人員取得修剪路樹證照，近期舉辦培訓課程，圖為議會前路樹修剪景觀維護。記者魯永明／攝影
嘉義市政府為避免路樹不當修剪，提高樹倒斷裂處理效率，將培訓人員取得修剪路樹證照，近期舉辦培訓課程，圖為議會前路樹修剪景觀維護。記者魯永明／攝影

路樹 樹人 嘉義

延伸閱讀

雲林崙背空氣品質亮紅燈 麥寮電廠減排

泰國雙層巴士南下爆嚴重車禍！衝撞路樹釀至少14死32傷

影／高雄沒風雨路樹倒塌砸中賓士 車主接通知當場傻眼

夜店酒駕回家撞路樹棄車落跑 躲兩小時到案公共危險函送

相關新聞

避免路樹「斷頭謀殺式」修剪提高效率 嘉市府建立證照制度

嘉義市政府未訂路樹修剪規範，今年將環保局清潔隊修剪路樹人力經費移撥建設處，多位議員指出，遇風災豪雨樹倒枝幹斷裂，都要委託...

台南醫院新化分院 地方籲增病床、夜診

台南山區約13萬人口是老化特別嚴重地區，目前僅一間衛福部台南醫院新化分院擔負醫療重任，設備老舊窘迫，老人失智腦部退化及骨...

嘉市推幸福醫護5新政

嘉義市政府再度榮獲全國幸福城市，議會日前通過明年市府總預算案，市長黃敏惠為守護孕婦、新生兒、老人健康，明年元旦起推出五項...

台南學甲告別淹水 秀昌抽水站啟用

2018年823豪大雨帶來驚人雨量，台南市學甲等多處傳出淹水災情，市府11年投入12.8億元在學甲治水，羊稠厝、宅港、下...

「楓紅阿里山雲海」 奪阿里山攝影金獎

嘉義縣阿里山國家風景區管理處舉辦阿里山四季之美攝影比賽，歷時近10個月徵件，吸引1774件作品角逐，阿管處公布39件作品...

嘉義博茶會今登場 南韓茶道展演

2023嘉義高山茶都博茶會今天盛大開展，昨天韓國金海「一憙茶會」一行22人抵達嘉縣府拜會，由文化觀光局長徐佩鈴熱情接待，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。