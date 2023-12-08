台南本土登革熱+19例 防疫最後1哩路要注意這件事

南市截至今天下午4時確診19例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2萬1327例，市長黃偉哲透過環保局清潔車廣播提醒家戶日夜溫差大，斑蚊喜歡躲家戶，請民眾善用殺蟲劑或電蚊拍殺滅成蚊，也再次強調，防治沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，在登革熱防疫的最後一哩路，需要市民共同努力，讓疫情盡快落幕。

衛生局表示，近日受到大陸高壓籠罩下，日夜溫差極大，清晨受到輻射冷卻影響，南市平地最低氣溫約可降至15度左右，但中午氣溫依然溫暖，適合病媒蚊生長及活動。

根據2019年衛生福利部疾病管制署疫情報導針對埃及斑蚊及白線斑蚊傳播病毒能力的文獻，南市主要傳播登革熱病媒蚊以埃及斑蚊為主，白線斑蚊為次，埃及斑蚊在溫度低於12℃或高於40℃的環境下，卵無法孵化，幼蟲也無法存活，16℃至36℃範圍內最適合埃及斑蚊生長，但隨溫度降低生長期將延長；白線斑蚊則適應低溫能力較佳，在5℃環境中白線斑蚊卵仍可孵化，但幼蟲無法存活，在15℃環境中則有最長之幼蟲生長期，隨著溫度上升逐漸縮短。

綜觀兩種斑蚊習性，埃及斑蚊習性偏好室內(70~80%)棲息，有多人次吸血行為，病毒傳播效率極高，推估一隻埃及斑蚊雌蚊一生，在最適狀況及周遭高密度族群下，30日內可傳播登革病毒84人；白線斑蚊則偏好戶外(≧98%)活動，單人次吸血行為，病毒傳播效率較低，推估白線斑蚊雌蚊一生在最適情況約可傳播登革病毒8人。

因此南市先前針對確診病例周遭執行緊急室內化學防治即是為了即刻消滅可能躲藏室內的埃及斑蚊，降低立即社區傳播風險，同時爭取更多時間落實孳生源清除，從根本杜絕病媒蚊孳生，遏止登革熱疫情持續蔓延。

今日19例分別為永康區5例，中西區3例，南區、安南區及關廟區各2例，北區、仁德區、新市區、麻豆區及新營區各1例，年齡介於17歲至79歲。防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。