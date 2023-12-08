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香客注意！朴子配天宮旁大型停車場要收費了

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣朴子配天宮旁大型停車場將開始收費了，平日最高60元，假日最高100元。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣朴子配天宮旁大型停車場將開始收費了，平日最高60元，假日最高100元。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣政府位於知名朴子配天宮旁的大型停車場，日前由民間停車場業者承租，正進行設備安裝前置作業，待完成後將開始採收費制，依現場招牌公告，平日收費每小時30元、24小時最高60元，假日每小時40元，24小時最高100元，地方鄉親直呼，收費很佛系，也改善以往停車場內亂停位子的亂象。

縣府財稅局表示，過去做為免費停車場的土地面積為5198.66平方公尺，業者所標租面積為4264.66平方公尺，該契約出租日期從今年11月23日至2027年11月22日，該筆土地公告現值為1億1554萬2260元，若以現在周邊市價每坪約18萬元行情來算，總價約2億8306萬8000元。

地方民眾對於停車場採民間經營收費多數表示支持，也能整理過去亂停放現象，加上有監控安裝治安相對提升；住嘉市蔡姓婦女說，因娘家在朴子，她回去就會到配天宮拜媽祖，對於收費直說這很佛心，平日最高僅收費60元，假日停全整也只要100元，算便宜啦！

嘉縣朴子配天宮旁大型停車場將開始收費了，目前相關設備設置中。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣朴子配天宮旁大型停車場將開始收費了，目前相關設備設置中。記者呂慧瑜／攝影

停車場 朴子 嘉義

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