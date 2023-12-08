嘉縣公告土地現值明年調幅1.49％ 地王蟬聯價格曝光

嘉義縣最高地價區段，仍是位於朴子市第二市場附近，南通路三段與市西路間山通路兩側店面蟬聯，公告土地現值一平方公尺13萬，換算每坪約42.9萬元。縣府指出，該區段鄰近朴子市最熱鬧的朴子市第二市場，周邊商店林立，擁多家銀行，商業活動熱絡，生活機能與交通運輸便利，為縣內最高地價區段。

縣府指出，全縣土地面積約18.9萬公頃，土地筆數為73萬餘筆，共計劃分4392個地價區段，2024年度公告土地現值較2023年調升1.49%，而每2年調整一次的公告地價則較2022年調升2.23%。

嘉縣近年重點發展地區有鹿草鄉馬稠後產業園區、太保市貨物轉運中心、大林鎮大埔美工業園區及布袋鎮水產精品加值產業園區等重大建設陸續開發完成，土地價值大幅提升，漲幅較大，縣府表示，扣除上述重點區域，全縣其餘地區公告土地現值上漲幅度為1%，而公告地價上漲幅度為1.34%，僅微幅調升。

地政處長邱慧燕表示，嘉義縣2024年公告土地現值及公告地價銓定，主要依據調查市場買賣案例，除舉辦4場公開說明會彙集各界意見，並邀集毗鄰縣市政府協調，在考量整體經濟發展、民眾賦稅能力及各地價區段間均衡性等因素後，經嘉縣地價及標準地價評議委員會評議通過後，將於2024年1月1日公告。

公告地價及公告土地現值分別為課徵地價稅與土地增值稅的參考依據，2024年調整後，縣府持續精進各區段地價均衡性，實現稅賦公平合理；民眾如需查詢嘉義縣2024年公告土地現值及公告地價，於2024年1月1日公告後，上班時間至嘉義縣各地政事務所閱覽處翻閱或至嘉義縣政府地政處網站查詢。