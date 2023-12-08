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2024元旦阿里山林鐵觀日列車 12/11日起開始預售

中央社／ 嘉義縣8日電
祝山車站改建啟用典禮，蒸汽機車頭與柴油機車頭同框。（圖∕林鐵及文資處提供）
祝山車站改建啟用典禮，蒸汽機車頭與柴油機車頭同框。（圖∕林鐵及文資處提供）

為疏運阿里山國家森林遊樂區迎接2024年元旦第一道曙光旅客，阿里山林業鐵路於當日清晨2時50分開行第1班祝山觀日列車，11日接受團體電話預約，15日開放個人網路訂票。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，2024元旦阿里山林鐵觀日列車即將開放預售。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱告訴中央社記者，為分流購票人潮，12月11日上午9時起至14日下午4時止，開放50人以上團體電話預約，去回程共21班次列車，3100張車票，訂票專線05-2679200。

另外，個人票於12月15日上午6時起至31日上午12時止，開放網路訂票，亦可於31日下午1時起至5時止到阿里山車站1F購票，每人每次限購6張票，去回程共3900張車票。

周恆凱說，未售完車票從元旦凌晨2時20分起，可於阿里山車站1F購買，每人每次限購10張，售完為止。提醒旅客提早電話預約或經由網路訂票，避免售票窗口排隊久候，網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全台7-11便利商店取票。

周恆凱指出，之前3年的時間，因祝山車站改建停止停靠列車，民眾要到祝山觀日出，只能坐小火車到對高岳站，再步行20分鐘上祝山。今年改建完成可以坐小火車直達祝山觀日，或是從祝山再往上走到小笠原平台看日出。

周恆凱表示，2024年元旦第一道曙光約上午7時5分會從玉山群峰後方躍出。

阿里山 元旦 火車 文化資產 森林遊樂區

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