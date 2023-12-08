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影／嘉義縣限時漁村景觀 「烏魚瀑布」再現
烏魚季登場，嘉義縣是烏魚養殖重要產地，面積逾200公頃，年產量近900公噸，是頂極烏魚子生產基地，今年量少質優，沿海布袋鎮及東石鄉養殖漁民忙剖魚取卵，載滿烏魚貨車運到盤商集貨站，整車傾洩而下，有如「烏魚瀑布」，相當壯觀。
東石鄉神農獎得主林篤毅帶員工忙製作「林家烏魚子」，臉書貼貨車載運大批烏魚到布袋富裕水產行影片，只見4名男員工分立貨車兩旁，快速不停搖動貨車，整車烏魚傾洩而下有如瀑布，相當壯觀，由工人剖魚腹取卵，林篤毅說，今年烏魚量少質優，價格穩定。
林篤毅帶領員工開啟晚間加班模式，員工把烏魚卵的血絲完全清除，綁上棉繩，盡速放入冷凍庫保鮮，農漁村缺工、老化，漁村烏魚村主要勞力靠婆婆媽媽。
林篤毅堅持採用安全健康養殖烏魚，遵循傳統手工古法精製，以精選進口海鹽鹽漬，用日曬曬乾，生產的烏魚子風味鮮美入口軟Q，「林家烏魚子」是歷屆「嘉義嚴選黃金烏魚子選拔」常勝軍，榮獲「全國十大烏魚子」、「嘉義縣嚴選伴手禮」、「嘉義禮好標章」等各項比賽肯定。
製作烏魚子工序繁複，從收成時間、魚卵分級、刮血、綁線、凍結、鹽漬、脫鹽、整型、修補、重壓、乾燥、包裝，需細緻手工及耐心，才能做出頂極烏金！
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