雲林縣奪7座指標性獎項 張麗善趕行程受獎笑意藏不住

雲林縣連續2年獲頒行政院「政府服務獎」，縣長張麗善昨天下午率隊北上領獎，從行政院長陳建仁手中接下獎座的她說，期許自己成為一名「種樹的人」，不僅要吸引各種型態產業匯聚雲林，未來持續提升施政品質，目標是打造雲林縣成為農工商大城；天下雜誌昨也舉辦「天下城市治理卓越獎」頒獎典禮，雲林縣再抱回5個獎座，張趕場受獎，雖然行程緊湊，但仍難掩好心情。

雲林縣在本年度政府服務獎中，分別由縣府教育處、環保局以「雲林心教育，智慧教育翻轉偏鄉命運」、「轉廢為能，垃圾全循環」2案，在入圍縣市專案中脫穎而出，獲頒第6屆行政院政府服務獎「社會關懷服務類」獎項肯定。

「教育是一切根本，也是社會進步與發展的原動力，更是提振國家競爭力的重要基石」張麗善說，縣府為翻轉數位弱勢，設置智慧教育中心推動AI科技學習、數位學習，及智慧校園環境建置等3大項重要政策，利用資訊科技提升整體教學環境，促進教學品質與學習達到成效，落實數位平權。

而環保局開創轉廢為能循環經濟體系，推動垃圾燃料化打造零廢棄資源化系統（ZWS）及全移動式垃圾機械分選產製SRF系統（MMT），張麗善說，家戶垃圾不再只是廢棄物，還能轉製成固體再生燃料（SRF），另也把廚餘變黃金，製成雲溉肥有機質材料、農膜及文蛤殼回收再利用等。

天下城市治理卓越獎方面，雲林縣獲2首獎、2優選，評審團評議後再頒「年度卓越城市」，行政院副院長鄭文燦擔任頒獎人，獲獎連連令張麗善直呼「榮耀雲林！」

天下城市治理卓越獎以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，評估縣市政府專案執行效益、創新程度、可延續性及跨界合作等4大面向，歷經3個月徵件、3輪評選，從20縣市215件專案中選出3件首獎及17件優選。