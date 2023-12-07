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「愛的關東煮」飄香12年溫暖孩子心 同濟會邀餐車進駐推升級版

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港同濟會開辦愛的關東煮夜光天使關懷行動，寒冬送熱餐，今年升級改派餐車進校，各式牛排炒泡麵，現點現煮，提供溫熱美食，小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
北港同濟會開辦愛的關東煮夜光天使關懷行動，寒冬送熱餐，今年升級改派餐車進校，各式牛排炒泡麵，現點現煮，提供溫熱美食，小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港同濟會發起的「愛的關東煮」提供夜光天使學生溫習功課呷燒燒，受到好評各地紛紛跟進，走過12年愛的關東煮今年推出升級版「愛的排餐炒炮麵」，邀請北港網紅「八杠狼炒泡麵」餐車進駐校園，讓孩子點餐選擇自己喜愛的排餐，小朋友超開心，發起人議員蔡岳儒強調，菜單可改，愛心不變。同濟會長洪裕翔也說，愛的排餐將服務30個學校500名學童，孩子開心吃、專心讀，家長就安心。

由雲林縣蔡岳儒議員12年前發起的「愛的關東煮」夜光天使關懷行動已邁入第12年，照顧數千名夜光天使班小學生，寒冬夜裡溫習功課，能有一餐溫熱點心，讓孩子呷燒燒，深受肯定，使得這項寒夜送暖行動，獲各地認同紛紛跟進，由國際同濟會台灣總會指導，雲林、西螺、斗南、土庫、長城、虎尾、斗六、元長、褒忠、紫斑蝶、芸欣會等同濟會也參與。

今天同濟會在北港鎮北辰國小舉辦愛的關東煮啟動儀式，今年不同以往，邀請北港網紅的「八杠狼炒泡麵」餐車進駐，提供牛排、豬排和雞排等各式炒泡麵排餐，讓孩子選擇喜歡的餐點，每位小朋友超開心，北港同濟會長洪裕翔指出，過去曾提供炸雞，但送達已變冷，今年改請餐車進駐，讓孩子自由選擇愛吃的餐，現點現煮才能讓孩子呷燒燒，且餐點多樣化，更能滿足每個人口味，孩子吃得開心，用功學習，家長也安心。

北辰國小學務主任李旻衛表示，12年前由議員蔡岳儒從北辰國小開辦第一場愛的關東煮，溫暖了孩子的胃，也溫暖孩子的心，感謝同濟會的愛心與用心，讓愛的餐點在各地遍地開花。雲林家扶中心主任廖志文說，沿海弱勢家庭的學習資源相對匱乏，夜光天使課輔班扮演著補救教學的重要角色，感謝同濟會的關懷。洪裕翔表示，這個活動擴展到整個雲林，預計服務30個學校及團體500位學童。

「事隔10年不忘當年味」蔡岳儒說，從愛的關東煮到熱火鍋再到今年的炒泡麵，不論菜單如何變，但大家關懷孩子的心意卻是不變，回顧12年來，不少當年在寒夜讀書，吃到暖暖小餐的學生，如今已大學畢業進入職場，有時不期而遇，他們猶記得寒夜讀書來一碗熱熱關東煮的美味與溫暖，也期待將來有能力提供餐點給學弟妹，這就是愛的力量，期待愛的循環延續不斷。

北港同濟會開辦愛的關東煮夜光天使關懷行動，寒冬送熱餐，今年升級改派餐車進校，各式牛排炒泡麵，現點現煮，提供溫熱美食，小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
北港同濟會開辦愛的關東煮夜光天使關懷行動，寒冬送熱餐，今年升級改派餐車進校，各式牛排炒泡麵，現點現煮，提供溫熱美食，小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
北港同濟會開辦愛的關東煮夜光天使關懷行動，寒冬送熱餐，提供溫熱美食，小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
北港同濟會開辦愛的關東煮夜光天使關懷行動，寒冬送熱餐，提供溫熱美食，小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
北港同濟會長洪裕翔擔心孩子寒冬吃不到熱餐，一改往年引進餐車，提供現點現煮的美味佳餚，關愛不變服務升級。記者蔡維斌／攝影
北港同濟會長洪裕翔擔心孩子寒冬吃不到熱餐，一改往年引進餐車，提供現點現煮的美味佳餚，關愛不變服務升級。記者蔡維斌／攝影
北港同濟會開辦愛的關東煮夜光天使關懷行動，寒冬送熱餐，今年升級改派餐車進校，現點現煮，提供溫熱美食，小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
北港同濟會開辦愛的關東煮夜光天使關懷行動，寒冬送熱餐，今年升級改派餐車進校，現點現煮，提供溫熱美食，小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
北港同濟會開辦愛的關東煮夜光天使關懷行動，寒冬送熱餐，今年升級改派餐車進校，各式牛排炒泡麵，現點現煮，提供溫熱美食，小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影
北港同濟會開辦愛的關東煮夜光天使關懷行動，寒冬送熱餐，今年升級改派餐車進校，各式牛排炒泡麵，現點現煮，提供溫熱美食，小朋友超開心。記者蔡維斌／攝影

北港 泡麵 弱勢家庭

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