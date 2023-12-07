聽新聞
test
0:00 / 0:00
配合台南400 月津港燈節明年增設新營天鵝湖燈區
已辦12屆的台南鹽水「月津港燈節」明年1月26日至3月3日登場，將首度跨出鹽水，配合2024台灣燈會在台南，首度擴大延伸至新營天鵝湖，累積迄今月津港燈節外溢成效。據知，新營天鵝湖燈區至少有10座，總預算1000萬元，相關細節規畫中。
市議員蔡育輝今天表示，月津港燈節多年來成功打響口碑，已是南市溪北地區重要燈節活動，經他與多名議員爭取，配合2024台灣燈會在台南，市府同意擴大延伸至新營天鵝湖，也希望不僅是明年一次性活動，盼每年持續延伸至天鵝湖。
據知，明年月津港燈節新營天鵝湖燈區，以「波光圈」為策展概念，藉傳統「風水」無形的氣與水在環境中運行、擴散，如「波」的流動，從湖本身的水波風動，到湖與湖面的光波粼粼，光則代表光影、光感，以及人們藉光而生的燈節。
蔡育輝說，明年正逢「台南400」，市府在大新營地區安排相關活動有限，日前他在議會強力爭取，並經多名議員支持，文化局同意將天鵝湖作為月津港燈節展區之一，也讓月津港燈節除在鹽水，也延伸到鄰近新營，帶動地方觀光發展。
新營區公所說，面積達20公頃的天鵝湖，是新營一大地標景點，近年來公所整修環湖木棧道等硬體設備，更營造湖中夜間燈光造景，民眾白天能沿著環湖木棧道走，欣賞湖上自然風光；入夜周圍彩繪燈牆倒映在湖面別有風情，歡迎更多遊客來賞遊，體驗水色之美。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言