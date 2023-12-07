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配合台南400 月津港燈節明年增設新營天鵝湖燈區

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
配合台南400系列活動，月津港燈節明年增設新營天鵝湖燈區。圖／取自新營區公所官網
配合台南400系列活動，月津港燈節明年增設新營天鵝湖燈區。圖／取自新營區公所官網

已辦12屆的台南鹽水「月津港燈節」明年1月26日至3月3日登場，將首度跨出鹽水，配合2024台灣燈會在台南，首度擴大延伸至新營天鵝湖，累積迄今月津港燈節外溢成效。據知，新營天鵝湖燈區至少有10座，總預算1000萬元，相關細節規畫中。

市議員蔡育輝今天表示，月津港燈節多年來成功打響口碑，已是南市溪北地區重要燈節活動，經他與多名議員爭取，配合2024台灣燈會在台南，市府同意擴大延伸至新營天鵝湖，也希望不僅是明年一次性活動，盼每年持續延伸至天鵝湖。

據知，明年月津港燈節新營天鵝湖燈區，以「波光圈」為策展概念，藉傳統「風水」無形的氣與水在環境中運行、擴散，如「波」的流動，從湖本身的水波風動，到湖與湖面的光波粼粼，光則代表光影、光感，以及人們藉光而生的燈節。

蔡育輝說，明年正逢「台南400」，市府在大新營地區安排相關活動有限，日前他在議會強力爭取，並經多名議員支持，文化局同意將天鵝湖作為月津港燈節展區之一，也讓月津港燈節除在鹽水，也延伸到鄰近新營，帶動地方觀光發展。

新營區公所說，面積達20公頃的天鵝湖，是新營一大地標景點，近年來公所整修環湖木棧道等硬體設備，更營造湖中夜間燈光造景，民眾白天能沿著環湖木棧道走，欣賞湖上自然風光；入夜周圍彩繪燈牆倒映在湖面別有風情，歡迎更多遊客來賞遊，體驗水色之美。

天鵝 月津港 台南

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