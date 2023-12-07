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親子團快看！動畫音樂劇「沙發有黑洞」周六抵嘉縣演出

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
安徒生和莫札特創意製作團隊首次戶外大型舞台劇「沙發有黑洞！」親子戲，12月9日晚上6點半在梅山鄉幸福廣場登場。圖／嘉義縣文化基金會提供
安徒生和莫札特創意製作團隊首次戶外大型舞台劇「沙發有黑洞！」親子戲，12月9日晚上6點半在梅山鄉幸福廣場登場。圖／嘉義縣文化基金會提供

安徒生和莫札特創意製作團隊首次戶外大型舞台劇演出將在嘉義縣登場！經嘉義縣文化基金會邀請，團隊首次來嘉義演出戶外場「沙發有黑洞！」親子戲碼，劇中討論家庭主題，在多重關係的矛盾中刻畫角色，帶出教育議題，12月9日晚上6點半在梅山鄉幸福廣場免費入場。

基金會執行長陳尚雍表示，這齣舞台劇由知名音樂總監黃韻玲、劇場鬼才導演吳維緯以及通靈少女編劇群之一的林孟寰打造，改編自金鐘獎最佳動畫「小兒子」的家庭音樂劇「沙發有黑洞！」

製作人林奕君說，很開心能將這齣音樂舞台劇帶到嘉義，這也是首次來到嘉義戶外進行演出，製作團隊讓演員和投影動畫巧妙地互動，結合明快動人的音樂旋律，創造出奇幻的異世界場景。

陳尚雍說，演出內容令人會心微笑的生活日常轉化成舞台場景，是突破思考模式、創造親子對話的家庭音樂劇，故事探討成長中的挫折，整齣戲像是一個巨大無比的奇幻遊樂場，讓孩子穿梭其中，在想像世界裡找到勇氣並且任意遨遊。

基金會指出，原創IP為作家駱以軍散文作品「小兒子」，改編成動畫入圍金鐘獎，故事講述模範生哥哥阿白在校慶致詞前夕失蹤，誤闖沙發底下的神秘黑洞，搞怪的弟弟阿甯咕決定和爸爸、狗狗端端，搭乘探險號太空船勇闖黑洞異世界找回哥哥。

陳尚雍也說，故事以親情為主軸，強調家人的情感串連，藉由故事冒險的旅程，提醒家長陪伴小孩共同成長、面對問題的重要性，劇中更融合漫畫式的突出字樣打造趣味效果，帶領觀眾突破原有書本文字框架的視聽享受，詳情請上「嘉義縣文化基金會」臉書粉專查詢。

安徒生和莫札特創意製作團隊首次戶外大型舞台劇「沙發有黑洞！」親子戲，12月9日晚上6點半在梅山鄉幸福廣場登場。圖／嘉義縣文化基金會提供
安徒生和莫札特創意製作團隊首次戶外大型舞台劇「沙發有黑洞！」親子戲，12月9日晚上6點半在梅山鄉幸福廣場登場。圖／嘉義縣文化基金會提供
安徒生和莫札特創意製作團隊首次戶外大型舞台劇「沙發有黑洞！」親子戲，12月9日晚上6點半在梅山鄉幸福廣場登場。圖／嘉義縣文化基金會提供
安徒生和莫札特創意製作團隊首次戶外大型舞台劇「沙發有黑洞！」親子戲，12月9日晚上6點半在梅山鄉幸福廣場登場。圖／嘉義縣文化基金會提供
安徒生和莫札特創意製作團隊首次戶外大型舞台劇「沙發有黑洞！」親子戲，12月9日晚上6點半在梅山鄉幸福廣場登場。圖／嘉義縣文化基金會提供
安徒生和莫札特創意製作團隊首次戶外大型舞台劇「沙發有黑洞！」親子戲，12月9日晚上6點半在梅山鄉幸福廣場登場。圖／嘉義縣文化基金會提供

嘉義 舞台 黑洞

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