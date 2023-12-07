雲林褒忠馬鳴山鎮安宮 千套圖書贈學子

國家重要民俗文化資產雲林褒忠鄉「馬鳴山鎮安宮五年千歲大科」，委託學者調查，出版叢書與教材，並由導演拍攝紀錄片，昨宣布捐贈1228套書給雲嘉119所小學，計1萬8千多名學子受惠，縣長張麗善、立委翁重鈞等人受贈。，民眾可在馬鳴山鎮安宮YouTube或官網觀賞紀錄片。

馬鳴山鎮安宮主任委員章金樹說，此系列出版品由文化部文資局、雲林縣政府補助，加上廟方與馬鳴山五年千歲文化發展協會自籌印刷費，共投入650多萬元，委託政大華人宗教研究中心教授洪瑩發團隊企畫、導演吳過拍攝剪輯紀錄影像、台灣美感與人文教育工作者洪麗雯進行教材編輯與出版。

章金樹說，其中「低調的王者：馬鳴山五年千歲大科田野調查研究專書」是洪瑩發團隊歷時11年田野調查成果，當中也有許多與中央研究院、政大合作進行的各項學術研究。

張麗善指出，廟方捐贈包括1套叢書、圖卡、教具，還有專書「低調的王者：馬鳴山五年千歲大科田野調查研究專書」，以及3大記錄影像五年大科、元宵遶境吃飯擔、馬鳴山鎮安宮簡介，具相關文化紀錄保存與鄉土教育扎根作用。協會理事長陳良政說，近期先展開教師研習計畫，實體書籍則預計明年發贈至雲嘉地區小學。