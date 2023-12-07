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店家抱團 嘉縣水上商圈秀美食地圖

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣水上商圈上月成立，邀幼兒園的孩童走秀展示。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上商圈上月成立，邀幼兒園的孩童走秀展示。記者黃于凡／攝影

商家轉型打團體戰，嘉義縣目前成立16個地方商圈，其中水上商圈11月成軍、不到1個月就吸引50間店家加入，縣長翁章梁昨天揭幕美食地圖；商圈理事長林怡菁說，透過知名美食創意結盟，讓大家重新認識水上，10日辦愛心義賣會。

縣府經發處表示，目前六腳、溪口、番路、大埔、阿里山尚無商圈，依人民團體法規定要30名發起人申請才能成立商圈，會持續輔導各地成立，才有辦法各自申請中央經費，而縣府購物節活動邀商圈會員店家參加，協力推出消費滿300元就送抽獎券，去年購物節1個月創造2.2億元發票登錄、今年再創3.7億元新紀錄。

嘉義縣水上商圈上月成立，縣長翁章梁（右二）昨天揭幕美食地圖。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上商圈上月成立，縣長翁章梁（右二）昨天揭幕美食地圖。記者黃于凡／攝影

水上商圈昨邀周遭幼兒園來走秀展示美食，水上鄉長林緗亭說，店家從單打獨鬥變成團結合作，最特別的是老店2代合作研發新產品，廣東烤鴨和千家軒麵包端出烤鴨麵包、品安豆花和協力成油廠推出芝麻粉冰淇淋、佳佳雞肉飯和二馬肉鬆端出肉鬆雞肉飯等。

水上商圈協會理事長林怡菁說，商圈未來會結合藝術、人文，10日將在璿宿上天宮周圍舉辦愛心義賣會，部分商圈店家會參與。

縣長翁章梁指出，嘉義縣2018年只有2個商圈，到今年共成立16個商圈協會、1個觀光工廠聯盟，持續擴大中，並配合推動行銷活動，共同促進在地特色及經濟。

美食 烤鴨 嘉義 翁章梁 義賣 雞肉飯 觀光工廠

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