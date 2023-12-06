嘉義縣水上商圈成立 老店結盟推烤鴨麵包、肉鬆雞肉飯

嘉義縣商家轉型打團體戰，已成立16個地方商圈，其中水上商圈今年11月成軍，不到一個月就吸引50間店家加入，縣長翁章梁今到璿宿上天宮前廣場為美食地圖揭幕，盼提升地方產業競爭力。商圈理事長林怡菁說，下周日將在相同地點舉辦愛心義賣會，邀大家共襄盛舉。

水上鄉長林緗亭說，商圈讓店家從單打獨鬥變成團結合作，最特別的是老店二代合作研發新產品，廣東烤鴨和千家軒麵包端出烤鴨麵包，品安豆花和協力成油廠推出芝麻粉冰淇淋，迷客夏和青農製造新飲品，佳佳雞肉飯和二馬肉鬆端出肉鬆雞肉飯，盼透過美食行銷水上。

林怡菁表示，水上商圈協會今年成立，相信團結力量大，能帶動更大商機，將透過知名美食、創意結盟，吸引人潮到訪品嘗美食，未來也會結合藝術、人文，讓大家重新認識水上鄉，下周日將在璿宿上天宮周圍舉辦愛心義賣會，部分商圈店家會參與，邀大家共襄盛舉。

縣長翁章梁說，嘉義縣2018年只有2個商圈，到今年共成立16個商圈協會、1個觀光工廠聯盟，持續擴大中，商圈合作能提升商品質量，並配合推動行銷活動，共同促進在地特色及經濟，相信未來農工大縣發展，一定會有更多商業機能投入，滿足嘉義縣消費需求。