迎耶誕又跨年 台文館「寶島萬花」12月8日點燈

迎接耶誕、2024跨年，國立台灣文學館「寶島萬花」戶外特展預定12月8日開幕點燈，透過藝術、科技等元素的結合，推動文學貼近常民生活。

台灣文學館今天發布新聞稿指出，台文館「寶島萬花」戶外特展預定8日下午5時30分開幕點燈，展期直至2024年2月25日，從耶誕前一路到龍年元宵。

台文館表示，透過藝術、科技等元素的結合，推動文學貼近常民生活。今年「寶島萬花」希望觸動人們在冬日節慶中的溫暖情感，也重溫台南市民的集體記憶。

「寶島萬花」試圖為地景增色，帶來呼應節慶的視覺變化，卻不過度介入環境，利用輕構造骨架與象徵常民文化紅色桌板，塑造出白天、夜晚2種不同的風貌。

在白天，「寶島萬花」是和台南州廳建築衛塔相呼應的通透雕塑；在晚上，則是發光結綵挂燈。「寶島萬花」借取文學沉靜，在極簡之中提取生活味道，讓相遇的人在此停駐，彼此祝福。

台文館表示，從西洋耶誕節和元旦，再到農曆年末的尾牙及春節、天公生及元宵節，台灣是一個過著「2個年」的島嶼，同時保有新曆與舊曆，人們習於現代時間，也珍惜傳統歲時，多元融合造就跨年新春時光。