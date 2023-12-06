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華泰名品城南部展店嘉義縣市爭搶 傳高鐵嘉義車站特區中選

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
鐵道局分別在6月、11月舉辦高鐵嘉義車站產業專區、事業發展用地開發招商會，完成招商產業專區傳出華泰名城投標。 圖／取自鐵道局官網
鐵道局分別在6月、11月舉辦高鐵嘉義車站產業專區、事業發展用地開發招商會，完成招商產業專區傳出華泰名城投標。 圖／取自鐵道局官網

華泰名品城' rel='華泰名品城' data-rel='/2/174169' class='tag'>華泰名品城宣布在南部開第二家分店，嘉義縣市府積極爭取表態歡迎設置，縣長翁章梁日前受訪說，高鐵嘉義站前有塊近10公頃土地由鐵道局招商，投標結束正進行資格審查，歡迎華泰來嘉。

鐵道局產管開發組長周良惠證實，嘉義車站特區產業專區只有1家廠商投標，下周委員會審查，未審查完成，她不願說明是否華泰投標。

高鐵嘉義車站是最早通車車站，但與各站相比周邊土地開發最慢，鐵道局分別在6月、11月舉辦嘉義車站產業專區、事業發展用地開發招商會，完成招商產業專區傳出華泰名城投標，翁章梁臉書發文「歡迎華泰名品城Outlet到嘉義投資，增強商業生活機能」，引發聯想。

鐵道局產管開發組長周良惠說，產業專區只有1家廠商投標，下周委員會審查，另一塊事業發展用地開發招商還未完成。產業專區招商鐵道局依獎勵民間參與交通建設條例辦理，基地位在太頂珠段50地號及50-2地號，面積約9.87公頃，建蔽率40%至60%，容積率240%，以設定地上權引資開發經營，經營年期50年，得優先續約1次，續約期最長20年上限，依契約收土地租金及權利金。可規畫為總部辦公大樓、百貨商場、會展中心、旅館等用途。

嘉市府打造雲嘉南消費休閒觀光中心，市府及議員張秀華、鄭光宏爭取華泰進駐新開發區段徵收湖子內，當地住家商店林立，活動中心啟用，區內保留市有公地，建設處田長沛說，湖子內地點適中，交通動線佳，公共設施完善，華泰設店CP值高，會透過管道爭取來嘉展店。

翁章梁說，嘉縣發展缺少商業機能，希望Outlet進駐帶動其他商業來嘉擴大生活機能。地方人士說，高鐵嘉義站特區開發太慢，建案遠雄國寶完工，現有高鐵國際城及科技城大樓建案興建，周邊有開發中的嘉科園區、故宮南院等，Outlet設置可完善區域生活商業機能。

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