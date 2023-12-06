雲林教育農園轉型 建海洋教育中心

雲林四湖鄉三條崙教育農園原主要供學生戶外教學參訪，使用近30年、設施過於老舊，縣府投入5000萬元更新硬體、另投入1300萬元引進AR、VR等科技軟體，上月動工，縣長張麗善昨天現勘指出，轉型海洋教育中心，預計明年11月啟用。

縣府教育處長邱孝文說，此館設置3層空間，1樓為VR體感互動空間、百人會議室；2樓為觸碰投影互動區、沈浸式情境投影區、多人VR互動區及影音展覽互動區、AR展示區；3樓則為住宿空間，規畫2間雙人套房、10間6人套房共60個床位，另有交誼廳、開放式廚房、無人販賣區等公共空間。

縣府表示，整修後包括智慧漁業、海洋生態、觀光文化及運動休閒4大主題，提供專業的海洋教育學習場域，並結合黑森林發展沿海生態教育，也作為海線教師研習中心。

張麗善昨視察工程進度，還騎自行車到一旁黑森林自行車道，她說，海洋教育中心與沿海的文蛤、虱目魚、台灣鯛、蝦及烏魚子等產業打造具互動式、沉浸式的全齡化空間，將可依參訪團體屬性，適性加入戶外草原及黑森林自行車道路線，客製化室內外半日、1日或2天1夜的教育活動。