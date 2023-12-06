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嘉縣生育補助 各鄉鎮再加碼

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣水上鄉長林緗亭昨天宣布發給鄉民生育補助，明年起每名新生兒可領6千元。圖／林緗亭提供
嘉義縣水上鄉長林緗亭昨天宣布發給鄉民生育補助，明年起每名新生兒可領6千元。圖／林緗亭提供

刺激生育，嘉義縣水上鄉公所提案發放鄉民生育補助，已獲代表會通過，明年起每名新生兒發6千元，雙胞胎可領1萬2千元，鄉長林緗亭說，還會媒合各項育兒資源。嘉縣府目前已有生育津貼，鄉鎮市公所幾乎各自再加碼補助，金額6千元到2萬元不等。

縣府表示，今年元旦起提高生育第2胎以上補助金額，首胎1萬2千元，第2胎變2萬4千元、第3胎3萬6千元、第4胎以上10萬元，明年暫定不調整。

各鄉鎮公所加發方面，六腳鄉、中埔鄉、新港鄉、鹿草鄉第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎以上3萬元；大林鎮、布袋鎮、竹崎鄉為每胎1萬元；大埔鄉則每胎3萬元。

太保市第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎3萬元、第4胎5萬元、第5胎6萬元、第6胎7萬元、第7胎以上每胎8萬元；朴子市第1胎6千元、第2胎1萬元、第3胎2萬元；梅山鄉第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎以上每胎5萬元；溪口鄉第1胎6千元、第2胎以上1萬元。

明年起調整的鄉鎮，阿里山公所第1胎2萬4千元、第3胎3萬6千元、第3胎以上一次領7萬2千元；番路鄉第1胎2萬元、第2胎3萬元不變，但第3胎以上提高至5萬元；東石鄉提高為第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎3萬元、第4胎以上每胎5萬元；義竹鄉每胎1萬元，設籍滿2年可領每胎3萬元。

目前民雄、水上鄉無生育補助，林緗亭說，補助明年上路，父母其中1人設籍連續6個月以上就符資格，也媒合民間提供羊奶粉，鄉立圖書館可免費索取嬰幼兒閱讀禮袋。

生育補助 林緗亭 阿里山

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