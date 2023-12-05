雲林復健青年會靠機車送物資 台塑贈車解決多年難題

雲林縣復健青年協進會東勢服務中心一早熱鬧滾滾，數十名長者及身障人士開心迎接台塑企業暨慶寶勤勞基金會捐贈的禮物，這輛到宅行動貨車今天啟用，是1輛可載送物資、搭載身障者的全能車，大家快樂出帆，該中心才藝老師阿坤師說，有了新車接運，團員會更用心表演，以表感恩。

議員蘇俊豪說，去年協會表達欠缺1輛客貨兩用的貨車，好讓中心成員參加活動及才藝團方便四處表演，經他引介台塑慶寶基金會促成贈車美事，往後送物資到宅的服務將更快速。

台塑企業麥寮管理處協理蔡建樑說，台塑企業在雲林與鄉親都像一家人，照顧鄰里落實企業社會責任，台塑也很重視，將持續共創雲林的好。縣府社會處長林文志也來關懷感謝。

東勢鄉長張健福表示，沿海偏鄉資源相對缺乏，感謝台塑慶寶勤勞基金會贈車，提高載運量、快速完成物資分送，服務效能大大提升，造福身障團體及獨居長輩。

復健青年協進會理事長林淑英表示，協會長期服務身障者與老人，提供照護與用餐服務。對於無法前來的服務對象，將來社工可透過到宅行動車把物資送到家，滿足所需，傳愛人間。