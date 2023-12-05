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雲林斥資6300萬 三條崙教育農園將升級海洋教育中心

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣四湖鄉三條崙黑森林自行車道是當地知名遊憩景點，全長5公里，明年海洋教育中心啟用後，將成為該館戶外體驗主打路線。記者陳苡葳／攝影
雲林縣四湖鄉三條崙黑森林自行車道是當地知名遊憩景點，全長5公里，明年海洋教育中心啟用後，將成為該館戶外體驗主打路線。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府斥資6300萬元整修四湖鄉三條崙教育農園，預計明年11月啟用，縣長張麗善今天現勘表示，完工後轉型海洋教育中心，囊括智慧漁業、海洋生態、觀光文化及運動休閒4大主題，建置海洋教育科技AR、VR等體驗互動教學區，並規畫住宿區及會議區，提供專業的海洋教育學習場域，並結合黑森林發展沿海生態教育。

三條崙教育農園1994年建立，館舍使用至今已近30年，主要提供學生戶外教學參訪，由於設施設備過於老舊，縣府投入5000萬元更新硬體，另投入1300萬元引進AR、VR等科技軟體，上月15日開工，張麗善今天視察工程進度時表示，此處將升級為三條崙海洋教育中心，並作為海線教師研習中心。

教育處長邱孝文說明，該館設置3層空間，其中1樓為VR體感互動空間、百人會議室；2樓為觸碰投影互動區、沈浸式情境投影區、多人VR互動區及影音展覽互動區、AR展示區；3樓則為住宿空間，規畫2間雙人套房、10間6人套房共60個床位，另有交誼廳、開放式廚房、無人販賣區等公共空間，施工期約1年，預計明年11月啟用。

張麗善指出，該館結合沿海的文蛤、虱目魚、台灣鯛、蝦及烏魚子等產業，打造具互動式、沈浸式的全齡化空間，將可依參訪團體屬性，適性加入戶外草原及黑森林自行車道路線，客製化室內外半日、一日或兩天一夜的教育活動。

雲林縣長張麗善（中）今天現勘四湖鄉三條崙教育農園整修工程，還自備自行車騎到黑森林自行車道觀景。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天現勘四湖鄉三條崙教育農園整修工程，還自備自行車騎到黑森林自行車道觀景。記者陳苡葳／攝影

張麗善 套房 住宿

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