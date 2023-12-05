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賦予台南龍崎沒落的竹業新生 農會將闢1公頃循環場域

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
龍崎竹林最盛有3000多公頃，隨社會需求演進，竹材價格日益遞減，當地部分竹林也因此荒廢無人看管。記者李文德／攝影
龍崎竹林最盛有3000多公頃，隨社會需求演進，竹材價格日益遞減，當地部分竹林也因此荒廢無人看管。記者李文德／攝影

台南龍崎區屬白堊土青灰岩地質，不利農作唯有竹子可生長，3000多公頃竹林被譽為「采竹之鄉」，為活化竹產業，龍崎區農會規畫莿竹暨農業剩餘資材循環場域，預計在原竹炭窯旁開闢1公頃，以汽化爐等設備，增加竹炭、竹醋液及生物炭產出量，活化竹林產業生機。

農會表示目前相關建築規畫都已完成，已向農業部提出計畫，核可後即可動工。

農會推廣部主任董啟聖表示，農會以前的竹炭窯產出數量不高，且製作過程耗時長，一個月僅能產300公斤竹炭，人力也需要時常照看竹炭窯，這也連帶影響當地種竹比例逐漸下降，更有一些民眾將原有竹林荒廢。

農會規畫將在原竹炭窯旁打造占地1公頃的莿竹暨農業剩餘資材循環場域，透過場域中汽化爐等設備分級進行如竹炭、竹醋液，甚是連生物炭肥料也能產出，將竹子全株利用不剩腳料。

董啟聖說，循環場域建置後，一年可各處理3000公噸竹材及農業剩餘資材，可產600公噸竹炭及竹醋液，相較於傳統竹炭窯，可說是非常龐大的數量。董坦言，因為現在工業社會，使用竹相關製品日益遞減，就連目前要進竹炭窯做成炭，也是需要叫才有。竹材相對沒有什麼價格，這也是此計畫為何要推動，「要將竹子賦於全新的價值」，活化當地竹業。

目前有關循環場域何時能夠看見？董啟聖表示，目前已完成相關規畫設計，已向農業部提案，但核可經費後即能動工。

龍崎區農會規畫莿竹暨農業剩餘資材循環場域，將在原竹炭窯旁開闢1公頃場域，以汽化爐等設備，增加竹炭、竹醋液及生物炭產出量，活化竹林產業生機。記者李文德／攝影
龍崎區農會規畫莿竹暨農業剩餘資材循環場域，將在原竹炭窯旁開闢1公頃場域，以汽化爐等設備，增加竹炭、竹醋液及生物炭產出量，活化竹林產業生機。記者李文德／攝影

農會 農業部 台南

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