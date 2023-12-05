遙測汽柴油車汙染物超標 雲林試辦揪出759輛汽柴油車濃度高

柴油車輛排氣超標過去須透過攔檢或民眾檢舉才能揪出，環保局去年底首度引進光學遙測科技在柴油車頻繁出沒的路口執法，參考國外遙測高汙染篩選建議標準，遙測2萬輛汽柴油車，測出224輛柴油車、535輛汽車超標，環保局明年將持續試辦光學遙測，以求快速找出高汙染車輛，落實移動汙染源改善。

雲林縣設籍汽機車約72萬餘輛，其中柴油車62270輛，環保局空氣噪音管理科長吳其臻說，柴油車往來工業區，對於空汙貢獻量不容小覷，過去都是透過攔檢或民眾檢舉確認其排氣是否符合法規，耗費時間、人力，量能有限。

環保局去年11月引進光學遙測科技執法，利用紫外光及紅外線對行駛中車輛尾氣排放進行檢測，車輛路過無所遁形，因雲林縣內工業區及橫跨國道1號的重型柴油車流量高，對雲林縣空氣品質有較大影響，因此光學遙測選在國道1號斗南地磅站、78快速道路古坑匝道口、雲林科技工業區及麥寮六輕工業區等地執法。

截至今年底，光學遙測已累計取得1.3萬筆柴油車、7千筆汽油車有效數據，環保局參考國外遙測高汙染篩選建議標準（NO>1,500 ppm且NO/CO2>0.0088），測出224輛柴油車、535輛汽車汙染物超標，因尚在試辦中，篩選通知疑似高汙染的100輛設籍雲林的五、六期（具NOx汙染控制設備）柴油車輛進行調修或檢驗，共有2輛車不合格，已輔導改善。

吳其臻說，透過光學遙測取得的2萬筆數據初步分析，車齡25至30年的車輛CO（一氧化碳）、HC（碳氫化合物）平均濃度均較高，車齡超過15年的CO（一氧化碳）、HC（碳氫化合物）濃度已有增加趨勢。