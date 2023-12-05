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在地米菜烹煮…雲林西螺佛美蔬食年菜 開始訂桌

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林西螺鎮佛美神仙故事館以西螺在地新鮮食材，推出龍年迎春蔬食年菜，縣長張麗善（中）昨天代言。記者蔡維斌／攝影
雲林西螺鎮佛美神仙故事館以西螺在地新鮮食材，推出龍年迎春蔬食年菜，縣長張麗善（中）昨天代言。記者蔡維斌／攝影

推動健康蔬食，雲林縣西螺佛美神仙故事館昨天提早推出佛美舞龍迎新春開運年菜，全選用西螺在地的米菜食材，即日起受理訂桌及冷凍真空包宅配，警消人員一律9折，縣長張麗善昨打扮成廚師幫代言，表示用在地新鮮食材，延聘名廚製作蔬食料理，把雲林健康美食推向全國。

西螺鎮長廖秋萍指出，西螺是國內蔬菜和米食重鎮，這次以在地優質食材，不添加任何化學加工原料，推出龍鳳舞昇、鴻福齊天聖、祥獅好頭彩、鰻步糕高昇、菇菇久久在、團圓合家歡、福慧吉祥羹、餘財慶豐年等9道色香味俱全的年菜佳餚，全家吃健康又能豐富心靈，期盼藉以帶動未來健康年菜飲食趨勢。

西螺佛美神仙故事館多年來推廣健康蔬食，昨由專精素食料理的王文達掌廚製作佳餚，席開20桌發表蔬食年菜，張麗善、西螺鎮長廖秋萍巧扮大廚，張麗善說，故事館以地利之便，嚴選西螺新鮮食材，推廣生鮮健康、多樣化的蔬食，尤其今年結合雲林米蔬農產推出年菜，把雲林健康美食推向全國。

張麗善也說，迎龍年選擇不同的年菜呷健康，歡迎踴躍訂購。意者可洽（05）5862168。

年菜 食材 張麗善

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