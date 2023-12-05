聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義博茶會9日登場 5大茶席品茗
嘉義博茶會9日將在中埔鄉農會金蘭分部登場，今年規畫主軸「茶．生活」，打造品飲生活館、5大茶區茶席等展區，平假日皆有表演團體演出、集章抽獎等活動。縣長翁章梁昨天出席宣傳活動表示，會展示優質高山茶。
嘉縣文觀局指出，9日至17日特色展區包括「品飲生活館」打造質感品茗靜心茶席，體驗品茗3部曲說茶、聽茶、覺茶；「高山茶吧區」吸引年輕人創意品飲高山茶調飲；「凹豆生活館」以高山茶都作為生活風格，沉浸式體驗高山意境區，將高山品茗氛圍感拉滿。
文觀局也說，還有5大茶區茶席、四雅生活館、茶文創商品展售館、創意茶包裝展示區、茶文化展演等，呈現多元茶生活樣貌，此外，今年與數位發展部結合提供5G車XR（延展實境）沉浸體驗，展現嘉義5大美景。
翁章梁說，嘉義茶葉品質首屈一指，歷年來獲獎無數，也拿到全國冠軍茶殊榮，邀請大家來品嘗茶香韻味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言