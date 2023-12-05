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嘉義博茶會9日登場 5大茶席品茗

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義博茶會9日登場，縣長翁章梁（右）昨宣傳。圖／嘉縣府提供
嘉義博茶會9日登場，縣長翁章梁（右）昨宣傳。圖／嘉縣府提供

嘉義博茶會9日將在中埔鄉農會金蘭分部登場，今年規畫主軸「茶．生活」，打造品飲生活館、5大茶區茶席等展區，平假日皆有表演團體演出、集章抽獎等活動。縣長翁章梁昨天出席宣傳活動表示，會展示優質高山茶。

嘉縣文觀局指出，9日至17日特色展區包括「品飲生活館」打造質感品茗靜心茶席，體驗品茗3部曲說茶、聽茶、覺茶；「高山茶吧區」吸引年輕人創意品飲高山茶調飲；「凹豆生活館」以高山茶都作為生活風格，沉浸式體驗高山意境區，將高山品茗氛圍感拉滿。

文觀局也說，還有5大茶區茶席、四雅生活館、茶文創商品展售館、創意茶包裝展示區、茶文化展演等，呈現多元茶生活樣貌，此外，今年與數位發展部結合提供5G車XR（延展實境）沉浸體驗，展現嘉義5大美景。

翁章梁說，嘉義茶葉品質首屈一指，歷年來獲獎無數，也拿到全國冠軍茶殊榮，邀請大家來品嘗茶香韻味。

嘉義 翁章梁 茶葉

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