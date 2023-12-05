科技執法暫停 台南新化老街仍冷清

新化老街曾在網路票選打敗三峽、九份登上「全國最美歷史建築老街」，店家年初指控警方以科技執法取締路邊臨停超過3分鐘，單月開罰破千張，讓遊客不敢前來，警方為此後來暫停科技執法，但人潮依舊未回流；新化區公所指出，已徵地要開設50個停車格、加上增設YouBike，盼改善停車問題吸客。

警方表示，科技執法在傳出民怨後已經暫停，經過半年，遊客並沒明顯增加，顯示與執法無關。

1名資深法官近來重遊新化老街，發現即使假日、到了用餐時間，也不見往日大批遊客光顧、邊走邊吃邊拍照的熱鬧景象，在網路貼文感慨「老街沒落了」引發議論；有在地商家仍認為「都是科技執法害的」，但也有業者指出，取締違規跟生意好不好並無絕對關係，沒在地特色才是關鍵，「你問來過的遊客、對這裡有哪一家店有印象嗎？」

在地議員余柷青說，問題可能在老街凋零、業者難以同心，公部門也沒主動幫忙，讓有心的人心灰意冷，聽聞某店家努力了幾年，最近竟把店收了改去開計程車。

區公所表示，已在距離老街南側500公尺處徵地，要開闢50個停車格，還會設YouBike，停車問題影響生意情形應會改善，不過確有聽到遊客反映「新化老街愈來愈不像老街」，會把狀況反映給市府、研商對策。