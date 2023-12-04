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嘉義縣義竹鄉發展漁電共生 搶攻台灣國產白蝦市場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮台泥綠能室外場養殖面積61公頃，共有88個養殖池、19個蓄水池，主要飼養台灣鯛、白蝦。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮台泥綠能室外場養殖面積61公頃，共有88個養殖池、19個蓄水池，主要飼養台灣鯛、白蝦。記者黃于凡／攝影

台灣養殖白蝦自給率約2成，但育成率卻不到1成，嘉義縣沿海近年發展光電，擬在台泥綠能、向陽優能的漁場各別打造室外、室內魚電共生示範區，以智慧管理方式養殖白蝦，立委翁重鈞今邀立院經濟委員會考察，國科會主委吳政忠建議，可發展地方創生，由政府補助支持。

吳政忠表示，漁電共生養殖白蝦分為室內、室外場域，將全力支持配合推動，白蝦養殖面臨銷售問題，應做為地方創生發展，透過產品開發設計、結合觀光體驗或小旅行，並推廣食農教育，提高產品附加價值，若缺工可由勞動部計畫補助，吸引年輕人返鄉工作。

經濟部政務次長曾文生說，面對極端氣候，可用光電版、室內養殖取代傳統方式，國家發展需跨部會合作，希望養殖設施更新後，也一併改善周圍水路及環境，將養殖用水加入循環利用機制，減少抽取地下水，經濟部在義竹設有漁電共生工作站，執行方向確定將全力推動。

義竹鄉長黃政傑說，布袋、義竹擬設漁電共生示範場，智慧養殖白蝦，可結合新庄滯洪池設立水環境教學場域，打造完整地方創生，且義竹鄉近年廣設光電板，年產約1億度電，已超過義竹鄉一年用電量，台灣目前儲能不足，研議在新庄滯洪池台糖土地設置儲能場。

向陽優能董事長陳貴光說，目前室內場養殖面積超過300公頃，有別於早期藻綠池底，採光合菌相智慧養殖，培養SPF無特定病源白蝦，有效提高育成率，願意配合推動漁電共生，另外再打造一個示範場域，供學生、青農學習使用，但因涉及商業機密，將不開放同業參觀。

台泥綠能指出，目前產業界面臨缺工問題，沒有充足的薪水誘因，年輕人不願意留下來，升級為AI數位管理是趨勢，一台檢測設備舊能同時監測所有養殖池；另外，光電養殖場的最大困難是水質問題，有藤壺、二枚貝等生物，還需要移除氨氮，把髒水變好水。

立委翁重鈞說，義竹、布袋打造漁電共生示範區將列為地方創生案，計畫通過後就需魚塭、養殖業者幫忙，可以維持自己飼養，或委託給專業團隊打理，包括決定發電量、養殖方式等，鄉長黃政傑是台大光電博士，可讓他發揮專長，打造義竹鄉在地特色。

立委翁重鈞（前排左）今邀立法院經濟委員會到嘉義縣考察光電發展，擬在布袋鎮、義竹鄉設兩處漁電共生示範區。記者黃于凡／攝影
立委翁重鈞（前排左）今邀立法院經濟委員會到嘉義縣考察光電發展，擬在布袋鎮、義竹鄉設兩處漁電共生示範區。記者黃于凡／攝影
立委翁重鈞（右一）今邀立法院經濟委員會到嘉義縣考察光電發展，擬在布袋鎮、義竹鄉設兩處漁電共生示範區。記者黃于凡／攝影
立委翁重鈞（右一）今邀立法院經濟委員會到嘉義縣考察光電發展，擬在布袋鎮、義竹鄉設兩處漁電共生示範區。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮台泥綠能室外場養殖面積61公頃，共有88個養殖池、19個蓄水池，主要飼養台灣鯛、白蝦。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮台泥綠能室外場養殖面積61公頃，共有88個養殖池、19個蓄水池，主要飼養台灣鯛、白蝦。記者黃于凡／攝影
向陽優能董事長陳貴光（右）介紹養殖環境，願意配合推動漁電共生，另外再打造一個示範場域。記者黃于凡／攝影
向陽優能董事長陳貴光（右）介紹養殖環境，願意配合推動漁電共生，另外再打造一個示範場域。記者黃于凡／攝影

吳政忠 翁重鈞

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