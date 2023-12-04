華泰Outlet可望在嘉義高鐵投資 翁章梁：竭誠歡迎

嘉義縣長翁章梁今天在臉書（Facebook）貼文分享「華泰名品城Outlet可望在嘉義高鐵特區投資」，希望Outlet進駐提升商業機能；同樣積極爭取華泰的嘉市府也表示樂觀其成。

翁章梁今天上午看到工商時報的報導，指「華泰名品城評估南台灣設點終有眉目，外傳10月底釋出的高鐵嘉義站特區，華泰名品城也是投標業者之一」，他並在臉書分享這項好消息「華泰名品城Outlet可望在嘉義高鐵特區投資，我們竭誠歡迎增強嘉義的商業生活機能！」。

翁章梁今天接受媒體聯訪表示，嘉義高鐵特區有1塊10公頃左右土地，由交通部鐵道局進行招商，目前投標已結束，將進行資格審查，嘉義過去缺少商業機能，希望透過Outlet進駐，可以刺激並提升商業機能，對嘉義縣發展成農工大縣很有助益，未來可吸引更多商業插旗嘉義縣。

嘉義市議員鄭光宏日前也在臉書貼文「華泰名品城宣布將在南部開設第2家分店，歡迎華泰名品城可以落腳嘉義市」。

鄭光宏指出，嘉義市湖子內重劃區距離高鐵站僅需20分鐘車程，且靠近台82號快速道路，45分鐘車程內可達雲林、北台南，是雲嘉地區及北台南200萬人口生活圈的中心；另外45分鐘車程內，還包含現有的台南科學園區與進行中的嘉義科學園區，甚至還有阿里山觀光資源，湖子內重劃區是適合的設立地點。

嘉義市政府建設處長田長沛表示，嘉義市一直持續在招商，希望大型優質企業可以投資嘉義市，華泰名品城也是其中之一，因與嘉義縣是生活共同圈，華泰名品城若落腳在嘉義縣，市府樂觀其成，相對縣市串聯的交通就很重要，嘉義市至嘉義高鐵站的輕軌建案，希望中央支持早日定案。